義大購物中心「美妝專區」像國外逛街　迎戰新光三越Outlet

▲義大世界購物中心推出獨家店型iGLAMOUR 愛・迷人，配上歐洲街景般的場景，宛如國外選品店。（圖／義大提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南台灣最大OUTLET「義大世界購物廣場」已開幕11年，去年賣場10週年看準運動潮流大幅度改裝，迎來adidas／Reebok首家複合品牌概念店，近期再宣布推出全台OUTLET首創的美妝專區「iGLAMOUR 愛・迷人」，與複合式服裝Select Shop「紐約新時區」，準備迎戰明年初開幕的高雄新OUTLET購物中心skmpark。

近年高雄百貨商場話題不斷，包括漢神本館改裝成功轉型成精品地標，義享天地「義享時尚廣場」正式開幕，而全台最大百貨連鎖新光三越在入主高雄草衙道之後，也在近期進行最大轉型計畫，將在明年農曆年前開幕旗下首家OUTLET「skmpark」，目前高雄草衙道正舉辦封館出清，9月底將進入改裝階段。

▲iGLAMOUR 愛・迷人店內設計與國外知名美妝店Sephora風格類似，吸引許多年輕客層進店體驗。

義大世界購物廣場營業面積約3.3萬坪，明年將開幕的skmpark營業面積則有2.6萬坪，且挟著高捷草衙道站的交通優勢，讓義大近期的改裝策略也受矚目，9／5開幕主打一站式購足、與專業美妝服務的專門店「iGLAMOUR 愛・迷人」，位於宛如歐洲裝潢街道的噴水池旁，裝潢頗有國際知名美妝店Sephora的氛圍。

銷售模式也跟以往百貨櫃姐一對一服務的策略不同，採用自主試妝、購物的方式，吸引年輕人進場，若有問題也提供專業美妝諮詢顧問，更結合科技，推出AR的試妝體驗，在疫情期間更能讓消費者安心試裝。

▲AR試妝減少手部與多款商品接觸，提升賣場商品差異化。

強調美妝專區商品完整性，以一站式購足為號召是另一個特色，店內品項包括護膚品、 彩妝、香氛、專業髮品、美妝周邊，專櫃開價產品均有，還有許多歐洲專業與沙龍保養品牌，也引進VERSACE、 GOUTAL、Chloé等 TOP 香水品牌，並獨家代理韓國天然植萃系品牌 FEMMUE、法國皇室御用護膚品牌 Algologie、美國果漾系美妝品牌 Juice Beauty。

而針對服飾業種的「紐約新時區」也同時開幕，除了改裝成嶄新明亮的空間，店內也新增3款美系品牌BCBGMAXZRIA、Steve Madden、Vince Camuto營造出「類出國」的美式風情。

▲佔地363坪的紐約新時區，引進多款美國時裝，空間寬敞讓民眾能舒適購物。

義大世界購物廣場總經理王香完表示，目前整個購物廣場約有700個品牌，其中精品就佔了3成，京品客單價也可達到1至2萬元，為強調與其他OUTLET的差異化，從去年4月份開始就積極部署，包括Luxury Mall開幕，現又有「iGLAMOUR 愛・迷人」與「紐約新時區」進駐，日後也會針對LifeStyle如居家、Outdoor類別提供特色店型，預計明年中整體賣場獨家品項比例可達到30%。

面對高雄草衙道轉型的Skmpark來勢洶洶，總座王香完也對此表示兄弟爬山各自努力，一起把餅做大也很好，針對10月即將發放的五倍券商機也樂觀看待，表示應可推升業績成長20％。

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