「櫃姐走上紅毯」C羅女友爆乳裝發威！　S曲線打趴女星網膜拜

▲葡萄牙足球巨星C羅與現任女友喬治娜（Georgina） 。（圖／翻攝自IG）



記者鮑璿安／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）重返老東家曼聯，成為英超史上最高薪球員，而他現任女友喬治娜（Georgina）則在近日現身第78屆威尼斯影展紅毯，以一套緊身爆乳低胸裝碾壓全場，絲毫不吝嗇展現好身材。其實喬治娜過去是一名精品店櫃姐，如今不僅擁有完美另一半，還能走上國際紅毯，引發眾多網友熱議。

▲C羅女友以一套義大利設計師品牌ERMANNO SCERVINO黑色套裝登上威尼斯影展紅毯 。（圖／翻攝自IG）

C羅現任女友喬治娜出席威尼斯影展紅毯，以一套義大利設計師品牌ERMANNO SCERVINO黑色套裝登場，品牌擅長以成熟女人味勾勒細節，喬治娜披著西裝外套，內搭平口連身褲裝，緊身剪裁遊走前凸後翹的S曲線。雖然造型簡單，但她露出惹火豐滿上圍，加上耀眼的Pasuquale bruni珠寶點綴頸部，一舉一動來勢洶洶，順勢搶走同場眾多女星風采。

▲愛馬仕與私人飛機是喬治娜基本配備。（圖／翻攝自IG）



喬治娜過去曾任酒吧服務生，在擔任GUCCI精品店櫃姐時認識了C羅，憑藉好身材和出眾外型成為男神的第17任女友，並為C羅生下一名女兒，從「櫃姐變貴婦」的人生經歷十分驚人。她也時常在個人IG上秀出高貴行頭，最常就是以愛馬仕柏金包或凱莉包加身，並乘坐私人飛機出遊，從不吝嗇展現貴氣。

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