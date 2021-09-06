《超級瑪利歐》新款家居服來了！還有軟萌蘑菇、星星抱起來很舒服

編輯／Emily 圖／翻攝自gelatopique.com

日本居家服飾品牌gelato pique經常與卡通人物聯名，先前曾出過史努比、《櫻桃小丸子》等系列，也與任天堂熱門遊戲《動物森友會》合作過，這次他們再度攜手任天堂，與最經典的《超級瑪利歐》推出聯名系列，軟綿綿家居服穿上去，直接變身瑪利歐和耀西，還有抱枕、拖鞋等可愛小雜貨。

日本gelato pique與《超級瑪利歐》的聯名系列品項眾多，其中最吸睛的就是「瑪利歐、耀西造型家居服」，都用軟綿綿材質重現角色造型，「瑪利歐款」還原他的招牌紅上衣、藍色吊帶褲，帽子部分也做出瑪利歐獨特的帽沿設計。

「耀西款」是嫩嫩的淺綠色，帽子上做出立體五官，就連背部的花紋、小尾巴也有還原，穿上去馬上變身耀西，實在是太萌了！女生版是連帽外套配短褲，男生版則搭配長褲。

除了服裝，還有家居小雜貨，像是融入《超級瑪利歐》遊戲元素的抱枕，有蘑菇、無敵星星、大頭耀西和布布王四款造型，材質跟家居服一樣柔軟，抱起來超療癒，還有同系列的小毯子，天氣冷的時候趕快披一條。

《超級瑪利歐》室內拖鞋一樣有四種款式，分別是瑪利歐、蘑菇、耀西和布布王，毛毛材質舒適保暖，適合秋冬時穿。

另外，也推出了外出時可攜帶的超Q小物，有3款不同尺寸的收納包和一個環保購物袋可，以裝口罩、文具、化妝品、充電器等各種隨身小物，這系列布料以白色為底，上面佈滿可愛的耀西印花。

喜歡卡通角色聯名，美國小雨傘品牌Arnold Palmer近期則與迪士尼合作，推出一系列復古可愛的「米奇聯名包包」，以焦糖棕配上米白、淺粉底色，再用米奇印花點綴，除了基本常見的托特包、水桶包、長短夾…，還有做出米老鼠耳朵形狀的證件套、零錢包，以及做成米奇魔法帽形狀的小包包，適合裝鑰匙或零錢。

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