fb ig video ETtoday search mobile

天梭NBA錶驚喜出現皇冠山標誌和字母「B」　致敬藝術家巴斯奇亞

>

▲▼Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶，13,400元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）是NBA官方指定計時專業錶廠商，多次推出籃球主題錶款吸引球迷，近日再發布Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶，霸氣的45毫米錶款靈感源自布魯克林籃網隊城市版球衣，最令人驚喜是面盤8時位置出現皇冠標誌和字母「B」，正是向已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）致敬的設計，布魯克林籃網隊在其城市版球衣也採用了這位傳奇藝術家的作品元素。

▲▼Tissot 。（圖／公關照）

 

▲天梭表Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶搭配NATO錶帶，並另附一條黑色皮革錶帶。

Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶的精鋼錶殼經過PVD處理，流露復古風格，黑色磨沙霧面盤與白色刻度則立刻讓人聯想到布魯克林籃網隊城市版球衣上的配色，而錶背則鐫刻球隊的LOGO；天梭表為此特別版腕錶搭配NATO錶帶，另附贈黑色皮革錶帶，可自由更換轉變風格。

▲▼Tissot 。（圖／公關照）

 

▲錶背鐫刻代表布魯克林籃網隊的LOGO。

除了天梭表，NBA Store是球迷尋找心儀隊伍周邊產品的重要據點，近期以各隊球衣為發想，推出NBA隊徽拖鞋系列，左右腳鞋面組成讓人一眼能認出的各隊隊徽，品牌特別強調穿著的舒適度提升，因為鞋底搭載高彈力EVA，具絕佳避震效果。

▲▼Tissot 。（圖／公關照）

 

▲NBA Store Taiwan推出NBA隊徽拖鞋新系列。（圖／NBA Store提供）

►沛納海白面潛水錶首曝光　42mm錶徑好上手

►坦克錶勾起林柏宏當兵回憶　擺俏皮臉想戴對錶了

 

關鍵字：

TISSOT, 天梭表, NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／貓咪戒指可愛到讓人融化　還戴寶石項鍊寵上天

亮・珠寶／貓咪戒指可愛到讓人融化　還戴寶石項鍊寵上天

南韓第一夫人堂兄收巨額賄款　法官斥：應到監獄贖罪

南韓第一夫人堂兄收巨額賄款　法官斥：應到監獄贖罪

坦克錶勾起林柏宏當兵回憶　擺俏皮臉想戴對錶了

坦克錶勾起林柏宏當兵回憶　擺俏皮臉想戴對錶了

沛納海白面潛水錶首曝光　42mm錶徑好上手 孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」 Melody隔離期啟動報復性消費　逛珠寶店眼睛都亮了 台北101珠寶腕錶展千萬大作齊發　超跑引擎機芯錶新色首曝光 皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜 這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖 「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面