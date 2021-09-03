天梭NBA錶驚喜出現皇冠山標誌和字母「B」　致敬藝術家巴斯奇亞

▲天梭表Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶，13,400元。（圖／天梭表提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）是NBA官方指定計時專業錶廠商，多次推出籃球主題錶款吸引球迷，近日再發布Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶，霸氣的45毫米錶款靈感源自布魯克林籃網隊城市版球衣，最令人驚喜是面盤8時位置出現皇冠標誌和字母「B」，正是向已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）致敬的設計，布魯克林籃網隊在其城市版球衣也採用了這位傳奇藝術家的作品元素。

▲天梭表Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶搭配NATO錶帶，並另附一條黑色皮革錶帶。

Chrono XL布魯克林籃網隊城市版腕錶的精鋼錶殼經過PVD處理，流露復古風格，黑色磨沙霧面盤與白色刻度則立刻讓人聯想到布魯克林籃網隊城市版球衣上的配色，而錶背則鐫刻球隊的LOGO；天梭表為此特別版腕錶搭配NATO錶帶，另附贈黑色皮革錶帶，可自由更換轉變風格。

▲錶背鐫刻代表布魯克林籃網隊的LOGO。

除了天梭表，NBA Store是球迷尋找心儀隊伍周邊產品的重要據點，近期以各隊球衣為發想，推出NBA隊徽拖鞋系列，左右腳鞋面組成讓人一眼能認出的各隊隊徽，品牌特別強調穿著的舒適度提升，因為鞋底搭載高彈力EVA，具絕佳避震效果。

▲NBA Store Taiwan推出NBA隊徽拖鞋新系列。（圖／NBA Store提供）

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