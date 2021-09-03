營養師曝外食「不發胖7字訣」，餐點熱量表一次看

▲外賣的便當熱量高，擇食顯得更為重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

出門在外總為吃什麼而苦惱，吃少擔心營養不夠，吃太多又怕熱量超標，究竟要怎麼吃才健康呢？營養師高敏敏分享，只要做好擇食，即便外食也可以健康吃，同時附上外食熱量排行榜，檢視一下自己是否超標了呢？

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏表示，一般的炸排骨便當，熱量將近要破千卡，若在搭上有糖飲料，就等於吃下一整天熱量，高敏敏建議，如果擔心便當熱量太高，可以謹守以下7字訣「飯一半、多一樣菜」，這樣不只能增加蔬菜攝取，更避免吃下過多精緻澱粉。

看起來清淡的食物，其實熱量不一定低，像是湯餃搭配豆漿就要767大卡，相當於一整天所需的一半熱量，水餃內的絞肉較肥，若是再搭上勾芡的酸辣湯或玉米湯，油脂和澱粉分量絕對超標，若再搭配一杯手搖飲，更是不得了！

想要健康吃，外食族要學習擇食，簡單來說就是飯少、蔬菜多，不攝取加工品，白飯改成雜糧飯，主食不要油炸、也不要肥肉。主食選擇清蒸、燉煮、滷來代替煎炸，少鹽、少調味避免鈉含量攝取過高，盡量選擇無糖飲品，多喝牛奶、優酪乳、豆漿等，補充容易缺乏的鈣質和植物性優質蛋白。

她強調吃的順序也很重要，記得先吃菜、肉，最後才吃澱粉，飯後來份水果更好，幫助補充膳食纖維、維他命C、鉀，讓體內多餘的納加速代謝。