星巴克「美人魚熊熊」穿貝殼胸罩萌翻天　IG洗版一片超搶手！

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日本星巴克於9月初推出了2021年紀念「美人魚系列」商品，包括數款保溫杯、水杯、馬克杯⋯⋯等單品，其中因應本次主題，星巴克的招牌熊熊還特別穿上了「美人魚裝」，帶來兩種尺寸的「美人魚熊熊」，魚尾巴、貝殼胸罩⋯⋯萌Q外型超療癒，瞬間引發日妞們搶買，IG洗版一片。

▲日本星巴克推出「美人魚系列」，其中「美人魚熊熊」引發日妞搶買。（圖／翻攝自IG@starbucks_j）

星巴克時不時會帶來新主題系列商品，且每個國家都不盡相同，總是讓人滿心期待，稍早澳洲星巴克就有一款「美人魚貝殼杯」，充滿珍珠光澤的仙氣外型在網上引起熱議。最近則是換日本星巴克接續帶來2021年紀念「美人魚系列」，以柔嫩的粉色與翡翠綠的「美人魚」配色貫穿設計，同樣也有一款「貝殼杯」大受歡迎，唯美造型讓少女們忍不住掏出錢包。

不過此次日本推出的美人魚系列商品，最大贏家非「美人魚熊熊」莫屬，讓星巴克的招牌熊熊換上了美人魚的造型裝扮，不只變出了兩條魚尾巴，胸前還有兩片粉色珍珠光貝殼，以及頭上的皇冠，總共推出兩種尺寸，迷你吊飾款高19.5公分、較大的玩偶款高37公分，仔細看還會發現玩偶款的熊熊有睫毛！簡直可愛爆表。

▲星巴克美人魚熊熊。（圖／翻攝自官網）

這款「美人魚熊熊」一上市之後就被日妞們瘋狂掃貨，現在IG上已洗版一片，相當搶手，不論是喝咖啡時放在一旁陪你一同享用，或是當作掛飾隨身帶著走，都讓人感覺身心療癒，喜歡的朋友不妨找找看代購。

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