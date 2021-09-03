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李奧納多「小22歲女友」私下美翻！手上VALENTINO箱型鉚釘包超勾人

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記者鮑璿安／台北報導

隨著箱型包款重回大勢清單，VALENTINO揭開旗下ROCKSTUD ALCOVE箱型包的製作手法，以經典的鉚釘外型搭配簡潔幾何線條圈粉許多名人。不僅影帝李奧納多的女友已經悄悄上身，連超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）的姐姐芭碧迪樂芬妮也相中同款。

▲▼ VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼ VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲早秋系列首度亮相的Valentino Garavani Rockstud Alcove 箱型包 。（圖／品牌提供）

在今年早秋系列首度亮相的Valentino Garavani Rockstud Alcove 箱型包，以小巧廓形搭配經典鉚釘龐克氛圍，柔中帶剛的潛質成為亮點，簡約的幾何線條勾勒出手袋方正的輪廓，頂端綴有經典奪目的Rockstud折疊袋扣，復古的黃銅色鉚釘圍繞手袋外緣，並在皮革肩帶上排列有致。並以紅色納帕小羊皮內襯與袋身的色彩構成強烈對比，手袋背面則印有特大品牌標誌。

▲▼ VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲（依序）卡蜜拉莫羅妮與芭碧迪樂芬妮皆演繹黑色鉚釘飾邊箱型包。（圖／品牌提供）

而奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）相差22歲的女友卡蜜拉莫羅妮（Camila Morrone），以天使臉蛋超模身材擄獲男神，私下打扮更是成為範本，日前在私服中就演繹了包款，以白色背心搭配黑褲的極簡風，手拎黑色鉚釘飾邊箱型包。超模卡拉迪樂芬妮的姐姐芭碧迪樂芬妮，也同樣相中黑色鉚釘款式，以肩背上身的方式曬包令人驚艷。

此次一共提供三款配色，包括典雅的黑色、彰顯品牌個性的紅色，以及大膽奪目的獸紋印花版本。另有全鑲嵌鉚釘版本，宣示前衛型格的本色。

▲▼ VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼ VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲獸紋印花版本；全鑲嵌鉚釘版本。（圖／品牌提供）

關鍵字：

VALENTINO, ROCKSTUD ALCOVE, 箱型包, 李奧納多

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