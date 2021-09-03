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卡地亞沒鑲鑽照樣吸睛　飾釘單邊耳環帥爆

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▲▼Cartier,Boucheron 。（圖／公關照）

▲卡地亞CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指大型款，152,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

未鑲嵌任何鑽石或寶石，單純以貴金屬打造首飾，依然亮眼吸睛，正是卡地亞（Cartier）CLASH DE CARTIER系列魅力所在，因為作品中結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）元素，優雅又個性、古典又前衛，矛盾美學充滿張力，近日再推出大型款的玫瑰金戒指、手環與戴單邊就帥爆的耳環，讓人難以忽視珠寶的存在。

▲▼Cartier,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼Cartier,Boucheron 。（圖／公關照）

▲只戴單邊的卡地亞CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環酷味十足，單邊銷售86,000元。

以CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指為例，中央為經過拋光閃耀的巴黎飾釘，兩側則是看似尖銳的飾釘，硬派風格暗藏精緻工藝，卡地亞悉心組裝讓每個飾釘相互連結且保持靈活，佩戴起來更加舒適。新款另有白K金材質的中型款軟鍊式項鍊與手鍊。

▲▼Cartier,Boucheron 。（圖／公關照）

▲卡地亞CLASH DE CARTIER玫瑰金手環大型款405,000元。

▲▼Cartier,Boucheron 。（圖／公關照）

▲卡地亞白Ｋ金CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊，284,000元。

Boucheron（寶詩龍）經典Quatre系列也以獨特紋飾或刻紋展現珠寶之美，由羅緞直線刻紋、巴黎飾紋、同心圓刻紋與鑽石圈構成個性鮮明的戒指、項鍊等款式，近來更加入不同顏色的陶瓷，為三色金組合的設計增添繽紛亮彩，更顯年輕活潑。

▲▼Cartier,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列戒指，171,500元。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, Boucheron

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