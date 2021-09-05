奧斯塔羅12星座一周運勢0906-0912　水瓶加薪了、單身天秤迎桃花

20210906-0912奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！穩定踏實的學事業發展都讓自己感到安心不少，也因為如此就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說是不錯的消息。

TOP2：處女座愛情運最旺！懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運不錯，長久努力的成果將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

2.雙子座愛情運需要留意：要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財。另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性。

牡羊座



整體運勢★★★★

踏實穩定將充滿牡羊朋友的生活裡頭，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍減緩許多，讓你感到開心愉悅許多，而也因為如此，讓自己開始表現出值得信賴與可靠的感覺。

愛情運勢★★★★

平穩的感情發展讓自己感到踏實許多，只是需要注意的是下周在情感方面激情將減緩，因此奧斯建議相處時要多添加點熱情或激情會比較好。

事業運勢★★★★★

穩定踏實的學事業發展都讓自己感到安心不少，也因為如此就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說是不錯的消息。



金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

金牛座



整體運勢★★★

金牛朋友變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭是有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些。

愛情運勢★★★

雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生讓雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差。

事業運勢★★★

學事業自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執，另外工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況。

金錢運勢★★★

偏財運好過於正財運，有機會透過投資獲利但卻也有著來得快去得也快的狀況。

雙子座



整體運勢★★

下周雙子朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。



事業運勢★★★

學事業方面則可簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面下周要好好理財，而如果有投資意願的朋友並不是個入場的好時機。

巨蟹座



整體運勢★★★

下周巨蟹朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★

雙方情感再下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，再下周又重蹈覆測，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。



事業運勢★★★

自我意識的抬頭讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的想法裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音，反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯，注意見好就收。

獅子座



整體運勢★★★

大環境的不穩定讓獅子朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決。

事業運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議保守就好。

處女座



整體運勢★★★★

處女朋友下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業運勢★★★★

學事業方面有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★★

有支出過多的可能性，要注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費。

天秤座



整體運勢★★★★★

天秤朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫個段落，放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也獲得解決，單身的朋友奧斯提醒你下周要注意桃花的出現。



事業運勢★★★★

學事業將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成果將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍朋友則顯得自找麻煩，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己顯得焦躁憂慮，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。

愛情運勢★★

安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態。

事業運勢★★

對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★

正財運及偏財運都不是太理想，切勿因一時衝動買些不實用的東西。

射手座



體運勢★★

下周射手朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊狀況發生。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是容易往另一半心裡面去的。

事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友的耐性減低許多，面對許多事情都沒有耐性， 而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考周詳的優點。

愛情運勢★★

彼此的信任度降低許多，也因為如此安全感也降低了，奧斯建議你下周在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題及狀況要有耐性的溝通與解決。



事業運勢★★

耐性程度降低尤其在學事業方面更為明顯，而這樣的狀況也將導致許多阻礙的產生讓你怠惰停頓了起來，奧斯建議下周要積極一些。

金錢運勢★★

偏財運皆不太理想，投資理財前的功課要多做一點，別聽信周遭投資理財建議。

水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶朋友更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都穩扎穩打的做起，特別的是如果一直以來堅持或努力某些事情的朋友，在下周也可以看到成功的曙光。



愛情運勢★★★★★

兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會將來自於工作職場。

事業運勢★★★★

踏實的工作態度也立下不少良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周也有望稍來些好消息，要好好把握。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望，另投資方面也可以多留意，下周或許會有不錯的投資報酬或機會。

雙魚座



整體運勢★★

下周雙魚朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起自己的能力，連行動力也稍稍的受到影響。

愛情運勢★★

雙方溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉。

事業運勢★★

做事顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意。

金錢運勢★★

正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性。

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