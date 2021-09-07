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《哆啦A夢》「白蘿蔔碗」實體化了！超大容量食物裝進去變美味

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編輯／Emily　圖／翻攝自fujiko-museum.com、twitter@mnn_ccc

經典卡通《哆啦A夢》出現過許多有趣道具，其中有些令人印象深刻的，還被拉到現實，做成生活小物。電影版《哆啦A夢：大雄的日本誕生》中，曾出現過一款「農產餐點」，只要撒下食物種子，就能吃到用白蘿蔔盛裝的料理，現在這款「白蘿蔔碗」就被實體化，做成可以裝食物的可愛容器。

▲哆啦A夢蘿蔔碗。（圖／翻攝自http://fujiko-museum.com/）

▲哆啦A夢蘿蔔碗。（圖／翻攝自http://fujiko-museum.com/）

《哆啦A夢：大雄的日本誕生》裡面哆啦A夢、大雄一行人回到遠古時代，為了吃飯，就使用了秘密道具「農產餐點」，也叫做「田地餐廳」，只要把罐頭種子撒到田裡，很快就會長成一顆胖胖的白蘿蔔，剖開後裡面就有精緻料理，不管是哆啦A夢愛的銅鑼燒，義大利麵、豬排飯…什麼都有，連蘿蔔殼本身也能吃。

▲哆啦A夢蘿蔔碗。（圖／翻攝自http://fujiko-museum.com/）

▲哆啦A夢蘿蔔碗。（圖／翻攝自http://fujiko-museum.com/）

日本藤子不二雄博物館就把這個道具實體化，做成一款「白蘿蔔碗」，圓圓胖胖的形狀跟故事裡一模一樣，把蓋子打開，底下的碗容量超大，可以裝進各種想吃的料理，碗底還有大雄與朋友們變成原始人吃飯的可愛插畫，把食物裝進去會看起來特別美味，食慾也跟著大增。

▲哆啦A夢蘿蔔碗。（圖／翻攝自http://fujiko-museum.com/）

▲哆啦A夢蘿蔔碗。（圖／翻攝自http://fujiko-museum.com/）

另外，韓國大創前陣子與迪士尼皮克斯《玩具總動員》合作，推出一系列家居用品，把電影中受歡迎的三眼怪、熊抱哥…角色融入設計，做成可愛小物。其中有一款「三眼怪餐碗」超級Q，做成三眼怪大頭造型，有立體耳朵和頭上的觸角，碗底是三眼怪五官，裡面裝麥片、水果都很適合，其他還有眼罩、清潔拖鞋、零錢包等多種品項。

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關鍵字：

哆啦A夢, 道具, 蘿蔔,

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