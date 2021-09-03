日本「窗簾不遮光」網友卻讚爆！　拉上絕美水波紋秒變海底世界

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疫情期間無法立刻到戶外看山看海，但日本創意團隊因此誕生了不同想法，最新推出一款「水波紋窗簾」，看似與往常的透視紗簾沒有兩樣，但是一拉上並經過陽光照射後，地板上竟然出現宛如水面波光粼粼的夢幻效果，雖然不遮光，但網友都大讚：「光看就消暑」、「好想擁有」。

日本創意團隊tokeru在TOKYO MIDTOWN AWARD 的參賽作品就是這款「Water Shadow Curtain」，一公佈立刻吸引上萬網友按讚，水波紋窗簾是利用光線角度來創造如同海面的波光效果，團隊提到，「因為疫情時期大家都待在家中，根本沒有機會拉開窗簾，於是想到了一個可以把房間變成海底的蕾絲窗簾。」

▲水波紋窗簾讓家中變成海底世界。（圖／翻攝自IG）

只要拉著窗簾的時候，隨著陽光與輕風吹拂，窗簾會產生自然的擺動效果，進而讓地板上的光影，打造如同水面的立體波動感，其實就是根據太陽與風無時無刻變化的特性，藉此享受地板上的陰影位置，每一秒都有不同視覺氛圍，即便在家中也像是身處於海底世界。

因此發想一公佈就獲得網友熱烈討論，雖然目前還買不到水波紋窗簾，但團隊也希望將這個構想商品化，積極尋找夥伴合作中，相信很快就能夠與大家見面。