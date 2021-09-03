fb ig video ETtoday search mobile

日本「窗簾不遮光」網友卻讚爆！　拉上絕美水波紋秒變海底世界

>

編輯／Ann

疫情期間無法立刻到戶外看山看海，但日本創意團隊因此誕生了不同想法，最新推出一款「水波紋窗簾」，看似與往常的透視紗簾沒有兩樣，但是一拉上並經過陽光照射後，地板上竟然出現宛如水面波光粼粼的夢幻效果，雖然不遮光，但網友都大讚：「光看就消暑」、「好想擁有」。

日本創意團隊tokeru在TOKYO MIDTOWN AWARD 的參賽作品就是這款「Water Shadow Curtain」，一公佈立刻吸引上萬網友按讚，水波紋窗簾是利用光線角度來創造如同海面的波光效果，團隊提到，「因為疫情時期大家都待在家中，根本沒有機會拉開窗簾，於是想到了一個可以把房間變成海底的蕾絲窗簾。」

▲窗簾 。（圖／翻攝自IG）

▲水波紋窗簾讓家中變成海底世界。（圖／翻攝自IG）

只要拉著窗簾的時候，隨著陽光與輕風吹拂，窗簾會產生自然的擺動效果，進而讓地板上的光影，打造如同水面的立體波動感，其實就是根據太陽與風無時無刻變化的特性，藉此享受地板上的陰影位置，每一秒都有不同視覺氛圍，即便在家中也像是身處於海底世界。

因此發想一公佈就獲得網友熱烈討論，雖然目前還買不到水波紋窗簾，但團隊也希望將這個構想商品化，積極尋找夥伴合作中，相信很快就能夠與大家見面。

關鍵字：

日本, 窗簾, 疫情, TOKYO MIDTOWN AWARD, tokeru

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「3星座女」讓男人又愛又怕！天蠍愛查勤、冠軍說翻臉就翻臉 Jennie災難「酪梨裝」＋橘墨鏡潮爆！歐陽娜娜戴「同牌」眼鏡有夠燒 IKEA全球首間嘉義貨櫃屋大公開！　開賣百項熱銷商品，還有「派對霜淇淋」 美妝最夯話題！Gucci首款氣墊粉餅開賣，最美獅子圖騰引爆搶購 陳庭妮穿LOEWE「毛料洋裝」也能露　林柏宏靠褲子檢測腿部肌肉 歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲 「櫃姐走上紅毯」C羅女友爆乳裝發威！　S曲線打趴女星網膜拜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面