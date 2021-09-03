小CK「涼鞋襪靴」未免也太時髦！ZARA厚底靴竟軟到能揉成一顆球？

記者王則絲／台北報導

隨著時序已過立秋、中秋將至，雖然還是很熱，但是各家時尚品牌都已進入秋裝，又到了穿「靴子」的季節了！新加坡平價品牌CHARLES & KEITH今年秋季走的是極簡北歐風，主打特殊設計的「涼鞋襪靴」系列，將皮革短襪套進涼鞋的概念，穿起來未免也太時髦！ZARA也率先上架一系列靴款，其中一款厚底靴採用特殊材質打造，軟到整雙鞋竟能揉成一顆球？

▲CHARLES & KEITH Lucile粗跟涼鞋襪靴，NT＄1990。（圖／品牌提供）



CHARLES & KEITH（簡稱小CK）今年秋季崇尚極簡美學，靈感源自北歐丹麥的Hygge概念，意味著一種源自生活中簡單事物的舒適滿足感。

▲CHARLES & KEITH Lucile平底涼鞋襪靴、粗跟涼鞋襪靴、細跟拖鞋襪靴，皆NT＄1990。（圖／品牌提供）

小CK本季主打鞋款為「Lucile」系列，以三款經典涼鞋款式作為基礎進行改造，採用廣受歡迎的平底交叉涼鞋、厚底涼鞋以及細跟拖鞋，並搭以同色系的軟皮格短襪，單穿可露趾、搭配短襪穿則一秒變成「涼鞋襪靴」，看似有些前衛的設計，其實很好駕馭，一套上時髦感爆棚，非常有個性，短襪的長度對腿型修飾效果也十分優秀。

▲ZARA 彩色橡膠化踝靴，NT＄1,990。（圖／翻攝自官網）



ZARA近日也上架了一系列靴款，除了常見的基本靴子，本季推出的其中一款厚底切爾西靴，採用AIRFIT氣墊式設計、高科技柔軟乳膠泡沫鞋墊打造，橡膠化的材質柔軟度超高，官網上還能看見此雙鞋款被揉成一顆球、並彈回原狀的畫面，非常新奇。

▲除了特殊薄荷綠色，還有百搭黑色、駝色款式。（圖／翻攝自官網）



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