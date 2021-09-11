最夯擺設小物「蠟燭燈」8款推薦　房間放一盞氣氛全變

文／LOOKin

想要一舉提升居家空間的氛圍與質感，藉由增添舒適宜人的香氣搭配安穩放鬆的光線，就能讓屋內的氣氛變得很不一樣，而若想要同時達到這兩件事，添購一款「蠟燭燈」就是最聰明的選擇。暖燭燈可說是現在最夯的擺設小物，主要功用是藉由鹵素燈的光源溫度來融化香氛蠟燭，讓蠟燭就算沒有經過燃燒，也能因為蠟燭的熱融，將精油的香氣自然地散發至空氣中，讓空間也能瀰漫著與點燃蠟燭同樣效果的香味，而且也很安全。而就算不放蠟燭，暖燭燈本身也具有間接照明的功能，造型也十分摩登時尚，擺放在房內的每個角落都很好看。

01. userwats可麗露實木融蠟燈，NT$2,650

▲以原木設計的而成的蠟燭燈（圖／userwats，下同）



以原木設計的而成的蠟燭燈，有沉穩的胡桃色&自然的原木色兩款色選，光線與高度都可以調整，因為燈照與燈座使用的是具厚度的木件，燈光照久了會比一般融蠟燈的燈頭不燙手。

02. userwats 實木香氛融蠟燈 錵Hana，NT$3600

以觸控開燈，並且擁有智能定時關燈功能，具備作為定時夜燈的能力，並且配有遙控器可以控制亮度與開關。金屬與原木結合的設計，燈頭還可以任意角度調整，就算燈下照的是不規則形狀蠟燭也能無死角照到唷！

03. Vana Candles香氛蠟燭暖燈 北歐圓頂款，NT$2490

▲北歐極簡設計看起來可愛又優雅。（圖／vanaliving，下同）

簡單俐落的霧面質感金屬，拼接木製底座，具有北歐極簡設計的概念同時保有溫暖的元素，俐落的圓頂流線看起來可愛又優雅。

04. Vana Candles香氛蠟燭暖燈 摩登實木款，NT$2,690

瑞典設計實木拼接，完整呈現樸實的木頭輪廓，無論是放在房間、書房、客廳都很適合。

05. 北歐式INS圓弧閱讀燈組，NT$3,600

▲大理石底座增加質感。（圖／allietare，下同）



精品質感的大理石底座，搭配金屬圓弧燈罩，予人視覺上以及實體質感上都具備沉穩有安定的感受。是一款可調整亮度、同時具閱讀功能的融爉燈。

06. 水晶融蠟燈，NT$2,499

這款小巧的球型水晶融蠟燈，看起來奢華又優雅，可配合蠟燭大小調整高低，也可配合眼睛舒適度調整亮度。附有USB插孔能同步幫手機充電，隱藏式的旋鈕也是設計巧思。

07. 琉璃小鈴蘭花朵燈罩大理石香氛燈，NT$1,480

▲韓國爆紅的陵蘭花朵造型蠟燭燈（圖／twinko）

在韓國爆紅的陵蘭花朵造型蠟燭燈，帶有歐風的古典氛圍，不放蠟燭也很適合作為檯燈床頭燈使用。可調整燈光的強度，當作夜燈也很不錯。

08. EPOCHSIA x Pray守夜人金屬香氛蠟燭暖燈，NT$1,580

▲油燈造型的蠟燭燈（圖／HOLA）

油燈造型的蠟燭燈，帶有濃濃的復古風格，小巧輕盈的的機身特別適合租屋族使用。亮度可隨心調整，鹵素燈泡也可替換。

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