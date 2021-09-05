4個清冰箱系「義大利麵」　簡單到不可能失敗

文／LOOKin

▲用冰箱中常見食材就能製作義大利麵。（圖／IG@momurmaji、Pinterest）

義大利麵是許多人在家裡下廚的最佳選擇之一，可以輕鬆變換各種食材，調整出自己喜愛的口味，本次要來介紹韓國的知名Youtuber「maji마지」，親自示範四種運用冰箱中常見食材就能製作的義大利麵，除了影片中示範的用料，也可以隨意添加食材，也是清冰箱時的最佳選擇！簡單美味的料理絕對要學起來！

01.蔥花義大利麵

▲蔥花義大利麵（圖／IG@momurmaji，下同）

利用冰箱裡常有的火腿、蔥蒜，爆香拌炒後就能作出一道美味的義大利麵餐點，微辣的爽口感讓妳在夏天吃的時候忍不住一口接著一口！

需要材料：蔥、大蒜、火腿、義大利麵條、辣椒少許、胡椒粉少許、鹽少許、帕馬森起司式量

02.泡菜奶油義大利麵

妳是否也常遇到買了一罐泡菜卻吃不完的窘境呢？將泡菜加入義大利麵中作出不同風格料理的融合，還可以自己加入其他蔬菜，完全就是清冰箱料理的最佳範本！

需要材料：大蒜、培根、泡菜、義大利麵、辣椒少許、牛奶、淡奶油、雞湯粉少許、鹽少許、帕瑪森起司適量

03.醬油奶油義大利麵

▲輕鬆上菜的醬油奶油義大利麵（圖／maji마지 Youtube影片）

天氣悶熱沒胃口的話，這道香氣逼人的義大利麵絕對讓你食指大開，運用香菇、大蒜、蝦子等簡單的食材，輕輕鬆鬆完成看起來超厲害的料理，很推薦再多加入櫛瓜、花椰菜等冰箱裡剩一點點的食材唷！

需要材料：香菇、大蒜、義大利麵、蝦子、醬油少許、奶油適量、雞湯粉、黑胡椒少許

04.即時螺肉義大利麵

可以將肉類換成冰箱有的各種肉類



超適合配一杯清涼啤酒的清炒型義大利麵，運用東方料理元素，讓麵食多了全新感受，影片示範中是用韓國常見的螺肉罐頭作為主食材，也可以自行更換為各種肉品喔！

需要材料：即時螺肉、辣椒少許、大蒜、辣椒粉、蔥

超簡單步驟直接跟著做，影片教學





看完影片教學是否也開啟妳的料理魂了呢？苦悶的居家生活，最需要美食來療癒人心了！快跟著Youtuber「maji마지」一起享受下廚的樂趣吧！

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