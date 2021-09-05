fb ig video ETtoday search mobile

4個清冰箱系「義大利麵」　簡單到不可能失敗

>

文／LOOKin

▲（圖／momurmaji/Pinterest）

▲用冰箱中常見食材就能製作義大利麵。（圖／IG@momurmaji、Pinterest

義大利麵是許多人在家裡下廚的最佳選擇之一，可以輕鬆變換各種食材，調整出自己喜愛的口味，本次要來介紹韓國的知名Youtuber「maji마지」，親自示範四種運用冰箱中常見食材就能製作的義大利麵，除了影片中示範的用料，也可以隨意添加食材，也是清冰箱時的最佳選擇！簡單美味的料理絕對要學起來！

01.蔥花義大利麵

 ▲（圖／momurmaji）

▲蔥花義大利麵（圖／IG@momurmaji，下同）

利用冰箱裡常有的火腿、蔥蒜，爆香拌炒後就能作出一道美味的義大利麵餐點，微辣的爽口感讓妳在夏天吃的時候忍不住一口接著一口！

需要材料：蔥、大蒜、火腿、義大利麵條、辣椒少許、胡椒粉少許、鹽少許、帕馬森起司式量

02.泡菜奶油義大利麵

▲（圖／）

妳是否也常遇到買了一罐泡菜卻吃不完的窘境呢？將泡菜加入義大利麵中作出不同風格料理的融合，還可以自己加入其他蔬菜，完全就是清冰箱料理的最佳範本！

需要材料：大蒜、培根、泡菜、義大利麵、辣椒少許、牛奶、淡奶油、雞湯粉少許、鹽少許、帕瑪森起司適量

03.醬油奶油義大利麵

▲（圖／maji마지 Youtube影片）

▲輕鬆上菜的醬油奶油義大利麵（圖／maji마지 Youtube影片

天氣悶熱沒胃口的話，這道香氣逼人的義大利麵絕對讓你食指大開，運用香菇、大蒜、蝦子等簡單的食材，輕輕鬆鬆完成看起來超厲害的料理，很推薦再多加入櫛瓜、花椰菜等冰箱裡剩一點點的食材唷！

需要材料：香菇、大蒜、義大利麵、蝦子、醬油少許、奶油適量、雞湯粉、黑胡椒少許

04.即時螺肉義大利麵
可以將肉類換成冰箱有的各種肉類

 ▲（圖／momurmaji）

超適合配一杯清涼啤酒的清炒型義大利麵，運用東方料理元素，讓麵食多了全新感受，影片示範中是用韓國常見的螺肉罐頭作為主食材，也可以自行更換為各種肉品喔！

需要材料：即時螺肉、辣椒少許、大蒜、辣椒粉、蔥

超簡單步驟直接跟著做，影片教學



看完影片教學是否也開啟妳的料理魂了呢？苦悶的居家生活，最需要美食來療癒人心了！快跟著Youtuber「maji마지」一起享受下廚的樂趣吧！

延伸閱讀：

漂亮蒸蛋這樣做！完美比例茶碗蒸食譜：適合配料、蒸蛋時間、不開火用微波爐&大同電鍋的做法

10個超簡單「烤吐司食譜」早餐料理超簡單！天天都像在吃Brunch、配杯咖啡好幸福！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

淺眠容易醒用5招睡回去　「別待在床上」是關鍵

淺眠容易醒用5招睡回去　「別待在床上」是關鍵

「4星座」愛你就是不肯說出口！獅子太傲嬌、水瓶就怕責任感

「4星座」愛你就是不肯說出口！獅子太傲嬌、水瓶就怕責任感

奧斯塔羅12星座一周運勢0906-0912　水瓶加薪了、單身天秤迎桃花

奧斯塔羅12星座一周運勢0906-0912　水瓶加薪了、單身天秤迎桃花

「全球最性感女星」超貼肉色裙像第二層肌膚！　胸形全露辣翻網跪了 「樂華夜市」9間美食吃超飽！香噴噴牛滷飯、銅板價拉絲雞蛋糕必點 認錯膚質，再貴的保養都白費！皮膚科醫師教「1招簡單判斷法」 BBQ電烤盤激殺2折太划算！3480元→699元　烤肉減油還無煙 余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價　 8種行為判斷「對方是好男人」　絕對值得用真心交往 孫儷《理想之城》被網友嫌老！她認：滿滿少女感早不屬於自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面