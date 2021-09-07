百元起跳！6間「平價選物店」讓豬窩升等質感小套房

文／LOOKin

居家防疫的狀態可能會再維持一段時間了！悶在家久了也開始變得緊繃憂鬱！快規劃將房間變成自己更喜歡的樣子，將空間規畫的更通透明亮，就能讓每天的生活日常更輕鬆愉快，以下六間平價家居選物品牌推薦給大家！讓小資族也能成功打造出夢想中的小套房！

Puyi art 樸藝家居



▲樸藝家居全館商品皆為現貨販售（圖／IG＠puyi_art）

樸藝家居販售商品以居家常用到的杯盤、器皿、收納籃等容器為主，具有質感與風格特色的小物，瞬間讓房間佈置大加分，從細節也能看出你的生活品味，而且全館商品皆為現貨販售，讓你能立刻拿到購買的單品！

gín gín 選選物



▲gín gín 選選物讓你在家中的每一天都是最美好的日常（圖／IG＠gingin_select）

品牌的名稱g í n有個非常可愛的來源呢，取自於台語「挑」選ㄍㄧㄥˋ的發音，幫妳挑選生活中各種令人心動的物件，讓你在家中的每一天都是最美好的日常，除了家中的小傢俱外，還有各種收納盒、收納籃，打造出心中的夢想房間

Smooch!



▲Smooch都是由老闆親自購回並試用過（圖／IG＠smooch_home）



Smooch直接跟妳說：「不好看的商品在這找不到！」，賣場內的商品都是由老闆親自購回並試用過，確保品質優良才上架！各種充滿韓系感的風格選物，有韓女房間指定必須擁有的奶油百摺燈、懶人沙發等，簡直是最佳佈置範本！

HEYA居家選物



▲HEYA居家選物打造出屬於家的溫度與歸屬感（圖／IG＠heya_select）

「HEYA居家選物」的品牌創辦人熱愛各種居家風格，打造出屬於家的溫度與歸屬感，更想要分享這些有溫度的物品，希望讓消費者也感受到生活中的美好，除了家飾品，還嚴選了小家電、桌燈、音響、檯燈等，營造出更舒適居家空間！

生活空間 Myselfspace



▲生活空間Myselfspace以臥室寢具為主打（圖／IG@myselfspace_haha）

「生活空間Myselfspace」以臥室寢具為主打，推出各種絕美的床單、枕頭套、 涼被等商品，讓臥室成為你最能盡情放鬆的空間，單品也延伸至客廳、書房、餐廳、廚房等，讓人們能在這小小的空間中獲得療癒！

Warm House Decor

暖&和生活家居

▲暖&和生活家居提供了全面的居家佈置商品（圖／IG@warm_house_decor）



「暖&和生活家居」提供了全面的居家佈置商品，從桌椅、沙發、收納櫃，到文具、廚具、地墊等，滿足你所有的佈置靈感，打造出專屬於你的室內風格，百元起跳的價格，預算不高也能打造理想空間！

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