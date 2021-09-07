fb ig video ETtoday search mobile

百元起跳！6間「平價選物店」讓豬窩升等質感小套房

>

文／LOOKin

▲（圖／）

居家防疫的狀態可能會再維持一段時間了！悶在家久了也開始變得緊繃憂鬱！快規劃將房間變成自己更喜歡的樣子，將空間規畫的更通透明亮，就能讓每天的生活日常更輕鬆愉快，以下六間平價家居選物品牌推薦給大家！讓小資族也能成功打造出夢想中的小套房！

Puyi art 樸藝家居

▲（圖／＠puyi_art）

▲樸藝家居全館商品皆為現貨販售（圖／IG＠puyi_art）

樸藝家居販售商品以居家常用到的杯盤、器皿、收納籃等容器為主，具有質感與風格特色的小物，瞬間讓房間佈置大加分，從細節也能看出你的生活品味，而且全館商品皆為現貨販售，讓你能立刻拿到購買的單品！

gín gín 選選物

▲（圖／＠gingin_select）

▲gín gín 選選物讓你在家中的每一天都是最美好的日常（圖／IG＠gingin_select）

品牌的名稱g í n有個非常可愛的來源呢，取自於台語「挑」選ㄍㄧㄥˋ的發音，幫妳挑選生活中各種令人心動的物件，讓你在家中的每一天都是最美好的日常，除了家中的小傢俱外，還有各種收納盒、收納籃，打造出心中的夢想房間

Smooch!

▲（圖／＠smooch_home）

▲Smooch都是由老闆親自購回並試用過（圖／IG＠smooch_home）

Smooch直接跟妳說：「不好看的商品在這找不到！」，賣場內的商品都是由老闆親自購回並試用過，確保品質優良才上架！各種充滿韓系感的風格選物，有韓女房間指定必須擁有的奶油百摺燈、懶人沙發等，簡直是最佳佈置範本！

HEYA居家選物

▲（圖／＠heya_select）

▲HEYA居家選物打造出屬於家的溫度與歸屬感（圖／IG＠heya_select）

「HEYA居家選物」的品牌創辦人熱愛各種居家風格，打造出屬於家的溫度與歸屬感，更想要分享這些有溫度的物品，希望讓消費者也感受到生活中的美好，除了家飾品，還嚴選了小家電、桌燈、音響、檯燈等，營造出更舒適居家空間！

生活空間 Myselfspace

▲（圖／＠myselfspace_haha）

▲生活空間Myselfspace以臥室寢具為主打（圖／IG@myselfspace_haha）

「生活空間Myselfspace」以臥室寢具為主打，推出各種絕美的床單、枕頭套、 涼被等商品，讓臥室成為你最能盡情放鬆的空間，單品也延伸至客廳、書房、餐廳、廚房等，讓人們能在這小小的空間中獲得療癒！

Warm House Decor
暖&和生活家居

▲（圖／＠warm_house_decor）

▲暖&和生活家居提供了全面的居家佈置商品（圖／IG@warm_house_decor）

「暖&和生活家居」提供了全面的居家佈置商品，從桌椅、沙發、收納櫃，到文具、廚具、地墊等，滿足你所有的佈置靈感，打造出專屬於你的室內風格，百元起跳的價格，預算不高也能打造理想空間！

延伸閱讀：

富腦袋養成：好風水全中！５個居家佈置方法『招財運、感情、事業運』週末就來大改造！

房間變樣品屋！10款韓系清新『IKEA書桌椅推薦』辦公、吃飯化妝多功能，防疫延長必備！

CP值爆高！維多麗亞酒店月餅、海鮮零食5折起

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 家具, 選物店, 佈置

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

2021下半年運氣最好的4大星座！處女貴人多　巨蟹財富、事業都豐收

2021下半年運氣最好的4大星座！處女貴人多　巨蟹財富、事業都豐收

超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰

超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰

「有時候，選擇比努力重要」《理想之城》金句根本是職場教科書

「有時候，選擇比努力重要」《理想之城》金句根本是職場教科書

未上市先轟動！愛馬仕最新秋色唇膏太美，3色搶先看 缺什麼營養素？專家教「9點判斷法」　嘴角易破可多喝牛奶 10款夢幻「秋妝眼影盤」！Tom Ford#玫瑰夕陽、韓妞超愛9宮格仙女盤 宋江私下超潮！化身鞋頭曬「未發售」夯鞋　狂吸超過280萬愛心 肯德基破天荒推「鹹蛋黃流心酥」！　咬下爆漿超罪惡停不下來 IU妹妹頭撞髮Lisa眼神超殺！「穿運動服也性感」網暴動了 奧斯塔羅12星座一周運勢0906-0912　水瓶加薪了、單身天秤迎桃花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面