90%人都做錯？皮膚科醫師教「正確洗頭5步驟」　洗出好髮質還防掉髮

▲皮膚科醫師指出，正確洗頭是擁有好髮質的第一步。（圖／翻攝IG@haum_h、unsplash）

記者張毓容／台北報導

你是不是也疑惑，韓國女生常常染燙、做造型，卻依舊擁有柔順發光好髮質的原因是什麼？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就指出，韓國女生很注意頭髮管理，而正確洗頭不僅是讓髮質變好的第一步，還能幫助維持頭皮健康，預防掉髮、頭皮屑等問題。她也分享正確洗頭的5步關鍵，光是前兩步就有90%人都忽略，來看看你做錯了幾個。

1.用溫水低頭洗



洗髮精或護髮乳如果殘留在臉、胸部或背部上，都容易引現皮膚問題，建議自己在家洗頭時讓頭向前傾，低頭洗。另外，過熱的水溫會刺激頭皮，使頭皮乾燥，引起頭皮炎或頭皮屑等問題，所以要用溫水洗。

▲洗髮前先充分淋濕頭髮能幫助有效清洗髒污。（圖／翻攝IG@loccitane）



2.洗髮前先充分淋濕頭髮



在塗抹洗髮精前，先用清水將髮根到髮絲全都充分浸濕，這樣能幫助洗髮精的泡沫均勻地塗在頭皮上，讓老廢角質和髒污能被有效地清洗掉。

3.用指腹按摩頭皮



洗髮精不要直接抹到頭上，應該先搓出充分的泡沫後再塗在頭皮上，這樣能減少對頭皮的刺激，並均勻地清洗髒污。而洗頭的主要目的是洗頭皮，用手指指腹輕輕按摩完頭皮後，再把泡沫帶到髮絲稍微洗一下頭髮就可以了。

▲護髮產品塗抹髮中到髮尾就好，別塗頭皮上。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



4.護髮產品要避開頭皮



洗髮後，稍微擰乾多餘水分，把護髮產品從髮中塗抹到髮尾，注意不要塗到頭皮上，稍微停留幾分鐘後用水清洗乾淨。因為許多護髮素中含有柔潤劑，不清洗乾淨會誘發皮膚問題，為了避免殘留建議可以按照頭皮、耳朵後方、脖子後方到髮際線等的順序仔細清洗。

5.正確吹乾頭髮



洗頭髮後不要直接來回揉搓的擦頭髮，要以輕壓的方式讓毛巾吸走多餘水分。使用吹風機的時候，注意別用熱風，與頭皮保持20cm的距離用溫風吹乾，最後再用冷風整理吹順頭髮。

另外，要確保頭皮都吹乾再去睡覺，否則容易導致細菌滋生，讓頭皮發炎甚至引起脫髮。

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