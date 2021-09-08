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「入秋必備」5個實用單品！外搭針織背心應付突然的變天

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲入秋穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

不知不覺夏天接近尾聲結束，準備迎來天氣令人捉摸不定的秋天，忽冷忽熱的日子好像經歷過幾個秋天都還不太習慣，本篇 Dappei 就要來盤點「入秋必備」的 5 個實用單品，不過於厚重的面料讓你經得住突然的變天，各種單品輕鬆打造秋天率性 look！

# 襯衫

首先是一年四季都離不開它的百搭單品：襯衫，但有別於以往的款式，近年開始流行起復古、法式風格，率性的尖領，宮廷風的澎袖、復古皺褶感領片，都是今年缺一不可的流行元素，有了這些小巧思，再簡單不過的襯衫也能穿出屬於自己的風格，且質料輕薄不厚重，就算著用長袖，也能輕鬆應付忽冷忽熱的天氣。

▲入秋穿搭。（圖／dappei提供）

# 外搭背心

外搭背心一直是「多層次穿搭」的入門單品，進入秋天，我們終於又能回到多層次的懷抱，不怕在大熱天下不小心中暑，且不管內搭任何上衣都非常適合，從短袖到襯衫都能完美搭配，若是著用長版的上衣、襯衫，也能呈現裙裝效果，絕對是衣櫃必備的百變單品。

▲入秋穿搭。（圖／dappei提供）

# 針織單品

針織單品更是秋冬不可或缺的質料，粗針織或是細針織都能表現不同的視覺風格，應用在不同的服飾上也很常見，貼身的粗麻花針織衫，還是軟萌的針織 POLO 衫，只能說百變程度不容小覷，配上秋季必備的大地色系，輕鬆打造平易近人的軟萌風格。

▲入秋穿搭。（圖／dappei提供）

# 薄高領

薄高領的作用或許有些搭黨們會覺得雞肋，但搭編認為它也是營造多層次的好幫手。在冷氣房裡或是應付微妙變化的秋季，它絕對是你的禦寒小夥伴，且面料輕薄，也不會造成著用者的負擔。薄高領除了實用的功能，在點綴整體搭配上也是一大功臣，秋冬經常穿著深色系的服飾，這時內搭的薄高領就可以選用亮色系來做搭配，輕鬆打造整體亮點。

▲入秋穿搭。（圖／dappei提供）

# 薄料風衣

再來就是外套的部分，這時候其實還不太會穿著到外套，但薄料風衣卻能增添秋季穿搭的風格度，一件長版大翻領風衣讓你瞬間走路都有風，內搭短袖也不怕夜晚的涼風，風衣的面料多少多少也有防潑水的功用，就算遇上綿綿小雨也是最時尚的雨衣，一穿上絕對是氣場全開，搭配簡單的白 T、牛仔褲都能瞬間質感升級。

▲入秋穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

以上就是搭編自己也很常在秋季運用到的單品，每個單品都是實用又有型，秋天的衣櫃絕對是少不了它們的～

文字編輯：chloe / 圖片來源：＠frombeginning_

乍看無趣卻最實用的單品！學會「薄高領」的多層次穿搭法則，輕鬆擺脫一成不變的單調風格

秋冬穿搭首推「針織單品」，背心、外套、套裝挑選、搭配攻略，十年後再穿也毫無過時感！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 秋天, 襯衫, 針織, 風衣

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