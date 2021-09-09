白T當主角太可惜！「綠葉搭配法」3招　讓造型亮眼有層次

文／Dappei

都說白 T 很百搭，但常常我們在衣櫃前千迴百轉卻還是選擇了牛仔褲來搭配，其實，百搭的範疇也包括當綠葉，常常在搭配白 T 時我們會習慣性的把它當作穿搭的主角，卻忽略了它其實擁有著非常好的「襯托」功能。今回，Dappei 整理了幾個你常常忽略的 白 T 搭配方式。

凸顯重點單品

當我們不把白 T 當作穿搭的主角時，搭配上可以選擇一些具特色、顏色鮮豔、圖樣相對繁複的單品來與白 T 做搭配，在白 T 的烘托下，這些特色單品就會非常聚焦。另外，在白 T 選擇上也要注意，寬鬆款一定要選擇磅數高一些、材質挺一些的，才不會看起來太軟趴在身上像睡衣，而不管是寬鬆、貼身，想要顯得有精神的話白 T 絕對不能皺，領口、袖口也千萬別出現彈性鬆弛造成的荷葉邊。

（圖片來源 1 2 ）

搭配配件或塑造主題性

如果還是喜歡白 T 搭配牛仔褲的經典組合，卻又覺得這樣很平淡無味的話，你可以試試從配件開始下手，只要加入方巾、墨鏡、貝雷帽、髮飾、皮帶等等配件，白 T 能夠讓配件更為顯眼，不僅能夠塑造風格，還立刻讓穿搭變得豐富，等級也更為提升，為你的造型帶來一些新鮮變化。

（圖片來源 2 3）

如果真的你完全沒想法，「one tone」也是一個很不錯的懶人穿搭主題，只要選擇與白色相近色調的下著，例如：杏色、米色、象牙白 ⋯⋯ 等等，就能簡單完成一個像是精心打扮過的造型。

層次穿搭打底

當然，白 T 不一定只能當作一件上衣，也可以當作打底單品，它什麼都能襯托的特性也是它被稱為萬用單品的原因，吊帶裙、吊帶褲、背心、馬甲等等都能穿在白 T 的外面，如此便能增加層次感，也讓對自己手臂、肩膀不自信的人有了解，還兼具吸汗功能。

（圖片來源 1 2）

Dappei 結語：

以上幾點提供搭黨一些靈感，只拿白 T 當穿搭主角太可惜了，思考你想凸顯的東西可以更加容易穿出風格。

文字編輯：Ariel / 封面圖源：左、中

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