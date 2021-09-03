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余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價　

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▲▼ 余文樂藏品 。（圖／公關照）

▲余文樂將名錶與名畫3件藏品交給佳士得進行網上拍賣，收益將幫助重病孩童。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

港星余文樂是演藝圈著名的鐘錶收藏家，也熱愛藝術品，11月他將迎來40歲生日，慶祝的方式很特別，他決定與大眾分享他的3件珍藏交予佳士得（Christie’s）進行拍賣，總估價逾8,000萬元起，他表示將部分拍品收益捐給「願望成真基金」，幫助重病兒童。

▲▼余文樂 。（圖／翻攝lok666 IG）

▲余文樂抱著小女兒，幸福洋溢。（圖／翻攝lok666 IG）

余文樂2017年底娶台灣女星王棠云，育有1子1女，過往他在IG曬名錶、潮流商品，現在大部分的版面都留給兒女，不時分享親子照，一家四口幸福洋溢。升格當爸的他格外關心兒童福祉，40歲生日前夕與好友們的藏品一同躍上佳士得9月17日至28日舉辦的往上拍賣：No Time Like Present，希望拍品收益能支持香港與澳門3至17歲重病兒童。

▲▼ 余文樂藏品 。（圖／公關照）

▲余文樂委託拍賣的勞力士1969年配備保羅紐曼“RCO”面盤的不鏽鋼型號6236 Daytona腕錶，估價約30,250,000元起。

▲▼ 余文樂藏品 。（圖／公關照）

▲喬治康多2007年畫作《修女與神父》，估價約35,590,000元起。

此次余文樂割愛勞力士（Rolex）極罕見的1969年配備保羅紐曼“RCO”面盤不鏽鋼、型號6236 Daytona腕錶，附原廠保證書，估價約30,250,000元起，是佳士得名錶網上拍賣以來最高估價的拍品；此外，他收藏的藝術品也很精采，精選出美國畫家喬治康多（George Condo）2007年作品《修女與神父》，以及一組由 Larva Labs創作的NFT 加密藝術拍品，他表示：「我十分興奮能夠與佳士得攜手合作， 與來自世界各地的藏家分享我的藝術及生活愛好。拍賣除了慶祝我40歲的生日，更是對我這些年來的收藏旅程和20年的職業生涯的一個小總結。」

▲▼ 余文樂藏品 。（圖／公關照）

▲余文樂收藏的LARVA LABS 的《CRYPTOPUNK 9997》NFT加密藝術品，估價約17,080,000元起。

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關鍵字：

余文樂, 勞力士, 佳士得

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