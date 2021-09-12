想穿「亮色服裝」從小面積下手不出錯　高級奶茶色入門剛剛好

文／Dappei

衣櫃裡永恆不變的黑灰白衣服看起來顯得特別黯淡。許多人想嘗試新的顏色穿搭，但卻怕搞砸而一直不敢踏出第一步，建議可以從「小面積」開始嘗試，先從包包、耳環、鞋子開始加入色彩，下一步可能是可以穿脫的外套、罩衫、最後才是主色彩的上身下著，循序漸進的改變才不容易一開始就翻車。以下提供你一些選色參考，讓你更有頭緒。

年度新色

喜愛追求潮流前端的人可以從當年的年度色下手，例如今年 2021 年的流行色之一「亮麗黃」就是個非常適合夏天的顏色。想迎接繽紛夏天，不妨選擇亮麗黃 X 白色來搭配，不但簡單不出錯，且更能提亮整體而顯得更亮麗。

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適合顏色

害怕流行色不適合自己或是容易過季的人，也可以由自己的膚色去判斷冷暖色調，選擇適合自己的顏色穿搭，例如膚色偏暖色的人就適合橘色等帶紅色調的顏色；而偏冷色的人則可以試試綠色、莓果色等帶藍色調的顏色。

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安全亮眼

你也可以當個奶茶系女子，使用大地色、杏色、奶茶色等安全好搭配的顏色來當選色入門，加上本來就已經上手的黑白兩色，比較不容易出錯外還能製造高級感。或是你可以在原本的全黑全白上加入一些鮮明顏色，例如紅、黃等的包包、飾品來點綴，作為進入色彩世界的敲門磚。

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Dappei 結語：

以上是一些選色的開端，顏色搭配其實沒有這麼難，循序漸進成功率會比較高，這個夏天就是最好的開始，勇敢下手黑白灰以外的單品吧！

文字編輯：Ariel

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