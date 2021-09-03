吠陀占星9月運勢　處女買張彩券發大財、摩羯貴人運旺

文／李靜唯老師

威力彩連槓41期，最後27億由新北市三峽一人獨得，令許多人扼腕，想知道九月自己的運勢如何嗎？吠陀占星李靜唯老師分析，9月財運最旺的是吠陀占星的處女座、工作運最佳的是吠陀占星的摩羯座。

李靜唯老師提醒，由於吠陀占星跟西洋占星12星座的日期稍有不同，只有約兩成的人兩者會是同樣的星座，所以要看自己9月的運勢，一定要先參照對照表，才不會錯看，空歡喜一場。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

9月財運最旺：處女／財運要注意：天蠍、雙魚

處女座（9/15-10/14）（吉）



9月投資可能會有豐厚的回報，由於偏財運也不弱，可以考慮買張彩券，給自己一個發大財的機會。

獅子座（8/15-9/14）（平）



9月對獅子座來說會感覺活力十足，對於追求財富，擁有冒險犯難的精神，只可惜財神爺忙著照顧別人而冷落了你，反倒要特別當心會有財務的意外損失。

天蠍座（11/15-12/14）（凶）



不論跟朋友合夥或合資，9月的獲利狀況都不太理想，不過這只是短暫狀況，千萬不要為了錢，傷了彼此之間的情誼。

雙魚座（3/15-4/14）（凶）



9月雙魚可以考慮購買儲蓄型理財項目，要控制一下自己的購物慾望避免浪費錢，想要短線投資就要小心可能會被套牢。

▲9月財運運勢，處女最旺。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



9月事業運最旺：摩羯／事業要注意：金牛、巨蟹、射手

摩羯座（1/15-2/14）（吉）



金星進入天秤座，對於已經衰了很久的摩羯座來說，終於有揮別過去陰霾的感覺，迎來的將是種瓜得瓜、順風順水的感受，你所努力的付出跟辛酸都將與回報成正比。受到大吉星金星進入第十宮事業宮影響，貴人運旺，讓摩羯座9月份工作運勢明顯好轉，要好好掌握這樣的大好時機，享受苦盡甘來的感覺。

不過九月上旬的開銷會比較大，九月下旬壓力又會回來，要懂得適時排解自己的情緒，跟另一半要注意溝通，也不要輕易投資會借錢給他人。

金牛座（5/15-6/14）（凶）



金牛座今年工作運相對辛苦，之前還有貴人相助逢凶化吉，但九月要小心工作上出現意外失誤，或者不小心就錯失良好機會，尤其是9月15號之後工作壓力會更大，做什麼都好像不太順利，尤其是出外洽公時。

木星逆行離開水瓶座進入摩羯座，對金牛的人而言，就是缺少了資源與機會，縱然是有好的想法也不太能夠得到別人的認同。另外要注意，不要情緒去影響夫妻或商務合夥股東關係，要小心爛桃花或投資投機的後遺症。

巨蟹座（7/15-8/14）（凶）



雖然金星進入天秤座，對於巨蟹座在工作事業方面能夠得到許多表現的機會，但是在火星的影響下，工作計畫容易遭到破壞或是中斷，要小心爆發夫妻情感問題間接影響到工作，甚至破財或帶來爛桃花。另外，本身吠陀占星星座在巨蟹座的餐飲服務業跟醫護人員，要小心工作上的意外傷害。九月下旬地巨蟹會很渴望賺錢，可把握不動產買賣的機會。

射手座（12/15-1/14）（凶）



火星與水星雙雙進入處女座，對於射手座的人而言，在職場上容易遇到被刻意刁難的情況發生，尤其9月15日之後，財務壓力更加如影隨形，要留意因為工作上的不愉快而影響了你的家庭生活，要特別注意過勞問題，且不適合出遠門。

▲9月事業運勢，摩羯有貴人運。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）



9月感情最旺：牡羊、雙子、天秤

牡羊座（4/15-5/14）（吉）



9月對牡羊座的人來說，感情的緊密度更加提升，沉浸在兩人世界當中無話不談。單身的牡羊適合借機跟你最聊的來得異性多聊聊，也許能夠讓你脫單成功。

雙子座（6/15-7/14）（吉）



親朋好友可能會替你物色不錯的對象，你只需要調適一下心境，放下讓你煩心的其他事情，適時的放鬆一下去認識新朋友吧。

天秤座（10/15-11/14）（吉）



9月你也許會被工作壓得喘不過氣來，或是為了經濟問題忙得焦頭爛額，但是別忘了你身旁還有在默默支持你的人，給自己空出一些時間陪陪對方，有機會讓自己得到愛情的滋潤。

9月健康要注意：水瓶

水瓶座（2/15-3/14）（凶）

要注意腸道方面的問題，盡量避開刺激性的食物，小心消化不良。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。