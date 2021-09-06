新版《花邊教主》女王是她！剪平頭背後有原因　私服可帥可辣太迷人

文／Dappei

2021 年最受矚目的重啟美劇莫過於《慾望城市》與《花邊教主》，這兩部經典影劇都曾是時下男女的時尚聖典、穿搭教科書，但回歸後的《慾望城市》主角造型，卻令不少老影迷感到失望直呼「回不去了」，反之《花邊教主》倒是迎來不少正面聲浪，片中造型善用時下最受年輕世代喜愛的精品品牌，創造出符合各主角個人特色的穿搭，當中最引人注目的無非是頂著平頭造型的新任女王「JC，Julien Calloway」，飾演該角色的演員 Jordan Alexander 在戲外也備受討論，一起來認識這位有望成為新一代 IT Girl 的個性女生！

＃極為關注社會議題，受新版《花邊教主》概念吸引

有別於原版《花邊教主》要角多為白人、異性戀與上流社會菁英，新版的角色設定明顯更為多元豐富，像是主角 Julien 和 Zoya 皆為混血黑人女性角色，前者是成長於曼哈頓的名貴千金，後者則是來自水牛城、家世平凡的少女；Max 是帶有神秘氣質的雙性戀者，意外發現父親們的婚姻出現裂痕而深受打擊；Akeno 與 Audrey 情侶檔則在偶然之下，發現彼此都深受 Max 吸引，進而展開一段互相扶持、探索自我的過程；而 Obbi 雖為富家子弟，卻看不慣家中企業為利益、罔顧底層人民權益的行為，時常加入抗議遊行挺身反抗。

在告別原作 9 年後的今天，世界的確發生了許多改變，人們的生活型態、思維模式都隨時代產生變化，而新版《花邊教主》製作團隊也順應現世文化背景，融入許多與「平權」有關的元素。Jordan Alexander 本身就時常為如 Black Lives Matter、LGBTQ+ 族群權益等社會議題發聲，她也在受訪時表示，製作團隊如此規劃劇情與人設，是這部戲吸引她的一大原因。

＃平頭背後的故事

要說 ​​Jordan Alexander 最令人印象深刻的特點，許多觀眾的回答想必都是她的平頭造型。過去，Jordan Alexander 曾經歷一段不停試鏡、不斷落選的時期，當時她陷入一陣迷茫，也體悟到身為演員除了扮演好角色，也必須找到自己的定位與特色，因此毅然決然地將頭髮剃掉，如今這也真成了她令人過目不忘的特色。

＃戲內是社群活躍份子，戲外佛系經營

Jordan Alexander 在《花邊教主》中的角色 Julien Calloway，是個在紐約青少年間頗有名氣的 KOL，劇中有許多她迫切在社群上立人設、經營形象的情節。但在戲外，Jordan Alexander 其實不大更新 IG，若有也多半是工作相關的內容，以及與朋友一同入鏡的生活照，而照片中沒有時下女孩愛用的美膚濾鏡、精心調過的色調，自信展現屬於自己的自然本色。

＃可帥可辣的日常穿搭

至於她的穿搭品味如何？搭編個人認為或許 Jordan Alexander 版面上的私服造型，看不見太過華麗的搭配，但因為她的個人風格實在太過強烈，總散發一種從裡子裡透出來的自信與氣場，讓人覺得穿什麼看上去都合理。

不過 Jordan Alexander 的私服穿搭還是可歸納出兩大路線：一種「中性到底」，棒球帽、Oversized 單品、球鞋的組合，穿出舒適自在的 Boyish 風格；另一種則是「健康辣」，細肩帶或平口上衣搭上丹寧，再用簡約大器的金屬飾品點綴，展現出中性與性感兼具的迷人風采。

Dappei 結語：

對搭編來說，Jordan Alexander 之所以迷人，正是因為她了解自身優勢在哪、懂得自己要什麼，所以在打扮上不追求所謂的流行和潮流，行事上也不貪戀社群紅利帶來的目光，而是專注在音樂與演員事業上，全心做一個真正的表演者。「有自信的人怎麼樣都迷人」這種話說起來老掉牙，但也確實中肯，Jordan Alexander 便是極佳例證，若你現在仍在摸索感到自信的方法，那也無妨，依照自己的步調慢慢來，期盼有天你也能活出最自在的樣子！

文字編輯：pang / 圖片來源：IG@thejordanalexander

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