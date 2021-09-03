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用手上妝超NG！「4個秘訣」讓你不脫妝，善用工具超重要

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▲▼夏季不脫妝技巧。（圖／翻攝自IG）

▲夏季高溫容易出油，一不小心底妝就斑駁。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱的夏季，粉底不只要薄透輕薄，加上長時間佩戴口罩，如何持妝更是重點，如何拿下口罩不斑駁卡粉，遮得恰到好處才不怕毛孔堵塞，狂冒粉刺痘痘，《ET FASHION》教你不脫妝4原則，跟著做即使高溫佩戴口罩，妝容依然完美。

#妝前保濕

肌膚會冒油脫妝，除了高溫炎熱，大多都是因為肌膚油水不平衡造成，當肌膚缺水，反而會代償出油，因此妝前要先做好保濕，幫肌膚補足水分，相對提升持妝度，建議油性肌膚可挑選無油分保濕產品。

#保養完別直接上妝

很多人做完保養就直接上妝，導致保養品與粉底打架結塊，毀了整個妝容，化妝師建議，保養完後讓肌膚休息5分鐘，接著再使用妝前乳、粉底較能避開脫屑困擾。

#善用底妝工具

當氣溫升高一度，肌膚出油率也會隨之增加，夏天上妝建議使用底妝工具，像是粉底刷或是美妝蛋，盡量避免雙手接觸，手的溫度可能會影響肌膚出油率。上妝建議少量多次向外推勻，以薄透為最高原則，遮瑕部分交給遮瑕膏，千萬別用厚粉去遮。

#蜜粉定妝

上完粉底後，記得最後要用蜜粉定妝，建議從出油量多的T字開始，接著帶到兩頰，若想強調肌膚薄透感，建議使用蜜粉刷會比粉撲來得好。

►營養師曝外食「不發胖7字訣」，餐點熱量表一次看

關鍵字：

不脫妝, 夏季, 技巧

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