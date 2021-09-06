包・開箱／小資首選「MJ相機包」添新成員！　多一細節變得超有個性

記者王則絲／專題報導

MARC JACOBS經典的「相機包Snap shot」系列曾叱吒時尚圈，自2016年推出以來熱賣至今，今年秋冬該系列加入兩款新成員「The Moto shot」和「The Glam shot」，分別是加入了斜邊絎縫細節，變得更加帥氣；以及改造成金屬鍊帶，瞬間帶出性感韻味。今天《ET FASHION》就來帶大家開箱近賞全新的「The Moto shot」和「The Glam shot」。

▲MJ「相機包」系列新成員「The Moto shot」。（圖／品牌提供）



MARC JACOBS「Snap shot」相機包以其方正的外型、中間顯眼的雙J Logo為最大特色，好搭、實用成為女孩們入手精品包時的首選，自2016年推出以來熱賣不停歇，每一季都會推陳出新、或是成為聯名畫布，經典不敗。

▲《ET FASHION》今日開箱包款（左）The Glam shot、（右）The Moto shot。（圖／記者王則絲攝）



今年秋冬相機包系列加入新成員之一「The Moto shot」，靈感來自騎士皮革外套，讓包身皮革一致包覆雙J Logo，最大特點為對角的斜邊絎縫設計，營造出精緻立體感，有些叛逆、反骨、帥氣的個性感致敬美國街頭哈雷機車騎士文化，共有推出本次開箱示範的煙霧粉膚色、黑、白以及濃郁的紐約紅色。

▲「The Moto shot」包款細節、內部空間。（圖／記者王則絲攝）



另一新成員「The Glam shot」採用壓紋牛皮製成，最吸睛的部分為，它將背帶改為金屬鍊帶，巧妙與金屬雙J Logo呼應，且透過雙孔的設計，使鍊帶可自由調整長、短方式背法，能隨時變換搭配，既能適合正式的晚宴，也能背上和朋友狂歡，尤其是黑金的配色，最能帶出女人味，其中天空藍色款式，則是充滿少女氣息。

▲「The Glam shot」系列。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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