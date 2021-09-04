9月必搶神級香氛！新Miss Dior、diptyque 60週年限量系列　還有超酷香氛特展

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

香民們快尖叫！許多重量級香氛新品、超限定香氛都將在9月登場，每一款都稱堪神級香氛。像是每年只有9月才買得到的LE LABO「城市限定系列」攜帶第15支新香「柏林」重磅回歸，錯過又要等一年；深受許多女生所愛的Miss Dior則是推出全新「Miss Dior香氛」，蝴蝶結標誌更換上奢華手工訂製單耳蝴蝶結；而歡慶60週年的diptyque除了推出一系列夢幻限量香氛，更打造限時香氛特展，不去真的會後悔。

▲diptyque 2021限量巴黎香氛蠟燭，190g，NT$3,100。



深受許多時尚人士、香氛迷喜愛的diptyque，今年邁入60週年，特別打造了一系列超吸睛的慶祝活動，除了以「壯遊」（LE GRAND TOUR）為主題，將3位創辦人對東西方5大城市的文化探索和感受，轉化成5款限量香氛新品，更推出了獨特香氛特展快閃店，讓你體驗以香氛來「壯遊」世界之美。

diptyque「限量壯遊系列」分別以巴黎、威尼斯、米里斯(Milies)、京都和朱拜勒(Byblos)等5大城市為旅程目的地，將每個城市的風土人情化為相對應的香氛藝術品中。像是旅程首站從品牌創始地法國巴黎開始，以聖母院廣場上作為「零公里處」標誌的羅盤玫瑰及塞納河畔舊書攤的銅綠色調呈現巴黎特色，搭配上古董店的蠟木香調、巴黎石街的懷舊氣氛與舊書頁散發的獨特香味，從色彩、香氣到包裝設計完美呈現巴黎風韻。

▲diptyque 2021限量京都淡香水，100ml，NT$5,700。



另外，最多人關注之一就是東方的代表，第4站日本京都，除了是藝術與歷史之城，更是「花道」的誕生地。而「限量京都淡香水」就將花道精神完美展現於香氣和瓶身圖騰設計中，巧妙平衡焚香、玫瑰與岩蘭草香氣的香氛就對應天、人、地三大花道藝術要素。最特別的是其包裝採用日式傳統風呂敷設計，包裹香水瓶身的布料上更完美融入創辦人創作的經典花樣圖案Sarayi。

▲diptyque 2021限量威尼斯淡香水禮盒、米里斯香氛蠟、朱拜勒香氛蠟燭。



意大利威尼斯則是以地中海邊微風及晨露中清新的綠植香氣、潮濕的泥土芬芳夾雜著青椒、番茄及羅勒香氣，推出3支旅行裝的淡香水套裝；希臘米里斯則以無花果樹林香氣與柏樹香調加上永生花香味，搭配滿滿希臘元素的陶瓷框設計，打造希臘風情室內香氛蠟；而最後一站海濱小城朱拜勒，則是推出重現了市集中飄散豆蔻咖啡清香的香氛蠟燭，其燭杯更是採用獨特陶土泥塑工藝製成，每個燭杯的紋路都是獨一無二。

▲「壯遊香氛特展」將限時展出。



除了勢必會被瘋搶的「限量壯遊香氛系列」，diptyque更在台北新光三越信義新天地A11打造「LE GRAND TOUR壯遊香氛特展」，將這些城市的特色風光結合其限量香氛新品化為5大展區，讓你從視覺、嗅覺甚至聽覺上都完美沈浸於各城市之美，根本香氛饗宴。即日起至9月15日限時展出，喜歡香氛的人快抓緊時間去體驗（須線上預約）。



▲Dior Miss Dior香氛，100ml，NT$6,270。



說到經典的甜美玫瑰花香，散發著戀愛氣息的「Miss Dior香氛系列」絕對不會被漏掉。而今年9月，迪奧將推出全新「Miss Dior香氛」，靈感來自於首席調香師Francois Demachy偶然發現的新品種玫瑰花「Sweet Love」。

Miss Dior香氛以多種綠葉原材料勾勒出清新奔放的綠色前調，在馥郁花香中保留著格拉斯玫瑰的蜜糖與胡椒氣息，並全新融入鈴蘭，更調和了鳶尾花的香粉質地及性感牡丹的馥郁，打造出豐富又有層次的絢麗花束香氣，尾韻則以檀香、麝香及香草的木質氣息，讓花香緩緩沈澱，展現美麗優雅的大人質感甜美與愛戀氣息。同樣有推出30ml、50ml及100ml三種容量。

▲每一瓶Miss Dior香氛的手工蝴蝶結圖樣都不同。



更特別的是，「Miss Dior香氛」瓶身還換上只會於每年全球限量「Miss Dior珍藏瓶」上高規格呈現的奢華手工訂製版蝴蝶結，使用手工織繡的花卉點描圖騰訂製緞帶，每一節緞帶都有不特定的花卉圖樣，讓每瓶「Miss Dior香氛」都更獨一無二。

▲同步限量推出「My ABCDior」個人化定製服務。



這次Dior更將用包款系列獨家的「My ABCDior」個人化定製服務，首次在美妝系列限量推出。自9月起，全台限定櫃點將陸續推出期間限定「Miss Dior絢麗花園」，凡於「Miss Dior絢麗花園」購買Miss Dior香氛（100ml）即可加購「My ABCDior」限量吊飾，別飾於訂製緹花緞帶上，打造專屬你的「Miss Dior香氛」。

▲LE LABO 城市限定系列 淡香精，50ml／100ml，NT$10,900／NT$16,300。



除了Dior，9月更是LE LABO鐵粉最期待的時候！平時只在特定所屬城市販售，其他地區買不到、連網購都無法的超限定「城市系列」，每年只在9月一年一度開放於全球限量販售，每次開賣沒幾天就被搶購一空。

▲城市系列第15支全新淡香精「青櫞37 城市柏林」。



今年同樣將於9月1日起販售，並帶著全新第15支城市之香「柏林」青櫞37一同現身。青櫞37以枸櫞和生薑的微妙平衡，打造出融合了清新、酸感與令人上癮的糖漬香甜的香氣，基底則是LE LABO品牌特色木質、麝香及龍涎香。

▲LE LABO 城市系列體驗組，1.5ml x 5，NT$2,000。



另外，還有很多人也喜歡搶的「城市系列體驗組」，很適合剛入坑的新粉或是選擇障礙人，可一口氣收入包含「癒創木10 城市東京」、「香草44 城市巴黎」、「菸草28 城市邁阿密」、「橡苔30 城市阿姆斯特丹」、「青櫞37 城市柏林」等5款限定香氣，限定販售期間為即日起只到9月30日。

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