LIFE・經典／3D列印的「微型居家」　臥室＋廁所＋廚房不到4坪大

▲Microhaus微型小屋。（圖／翻攝Microhaus官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有間自己的房子是許多人內心的夢想，然而高房價的時代，有間自己的房子彷彿越來越困難，近期微型居住空間Microhaus的出現，或許能一圓許多人的夢想，Microhaus是3D列印房屋公司Haus.me近期推出的產品，售價5萬美金，折合約130萬元台幣，就能有一個舒適的居住之所，廚房、浴室等一應俱全。

Microhaus採用3D列印來建構出基本的組件，一個單位的面積僅120平方英尺，也就是3.37坪大小，在這個「微型」的居住空間裡，不但有一張可休息的床，還有一間浴室，甚至還有一個小廚房，所有水電設施全藏在屋後的空間中，提供實際可使用的居住方案。

因為是模組化的生產，Microhaus的複合結構可以在幾小時內就完成組裝，外觀採用玻璃纖維、不鏽鋼與木頭製成，大片的透明設計可在白天提供充足的採光，減少能源的消耗，反光的設計可確保裡面的居住者擁有隱私。

為提供更溫暖的氛圍，內部裝潢則主要採用木頭、石材等自然材質，且巧妙的分配每一寸寶貴的空間，使用者透過智慧的密碼鎖進入大門後，左邊有一個小型置物櫃，右手邊則是小廚房，可放上客製的微波爐、咖啡機與迷你冰箱，內部的燈具與空調、暖氣等全部統一至特定操作區域，以節省配線空間，甚至還有廁所與淋浴間，並在畸零空間規劃置物櫃。

近年在美國風行的迷你屋熱潮似乎未有退燒的跡象，愈來愈多人接受居住在小空間中，以擺脫沈重的房屋貸款或租金，這款微型小屋雖然僅能提供最基本的需求，但或許以「一間房間」來看待，似乎也可為居家生活開啟另一種可能，倘若在台灣在符合法規的情況下，是否也很適合放在公寓的頂樓當作一處避世小屋呢？

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