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IWC首款藍陶瓷錶有深意　特別版飛行錶做慈善

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▲▼IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲IWC推出飛行員系列自動腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版，錶背鐫刻繪畫比賽優勝作品。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國表）自2006年起，每年推出一款「勞倫斯體育公益基金會」特別版腕錶，將部分收益捐給此基金會，以體育運動作為媒介，幫助兒童和青年克服成長過程中遭受到的暴力或不平等對待。今年推出第15款特別版腕錶，首次以藍色陶瓷打造飛行員系列自動腕錶，搭配藍色面盤呼應勞倫斯體育公益基金會的標誌。

▲▼IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲飛行員系列自動腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版是IWC首只藍色陶瓷錶款。

今年限量750只的飛行員系列自動腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版，承襲過往特色，鈦金屬底蓋鐫刻兒童繪畫比賽的得獎作品，今年優勝者是來自哥倫比亞12歲Melissa Mejía Castilla以和平為主題的畫作；錶款裝載自製32111自動上鍊機芯，具5日動力儲存與絕佳抗磁性。

▲▼IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲網壇球王喬科維奇戴HUBLOT Big Bang Meca 10 藍陶瓷腕錶，684,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

勇於挑戰新材質的HUBLOT（宇舶），旗下有不少高彩度的高科技陶瓷錶款，當中包括藍陶瓷打造的Big Bang Meca 10腕錶，耐刮高強度的特性深受網壇球王喬科維奇青睞，剛成為品牌大使的他便是佩戴此款腕錶拍攝首波形象照。

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關鍵字：

IWC, 萬國表, HUBLOT

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