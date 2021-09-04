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減肥常失敗？營養師曝「一定瘦10大原則」：每口咬20秒

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▲▼營養師曝一定瘦10大原則。（圖／翻攝ＩＧ）

▲營養師表示，改變日常習慣也能幫助減肥。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

為了減肥，努力少吃、嘗試各種瘦身法，卻老是看不到效果？其實減肥不一定要執行特殊的飲食方法，光是改變一些日常習慣就能有效幫助減肥！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了「一定瘦的10大原則」，不想再減肥失敗的人快記好，慢慢調整，就能控制體重、減肥成功。

▲▼營養師曝一定瘦10大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.睡前2小時不進食

研究證實，充足睡眠能幫助荷爾蒙代謝正常，睡前2小時盡量不要吃下一，避免影響睡眠品質。

2.每餐吃七分飽就好

每餐吃到七分飽，也就是感覺不會餓了，這樣就夠了，長期下來可幫助穩定食量，不容易暴飲暴食，也能避免攝入過多熱量。

3.蔬果改餐前吃

新鮮蔬果含有豐富膳食纖維，能促進腸胃蠕動，改到餐前先吃，還能增加飽足感。

▲▼營養師曝一定瘦10大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.澱粉放最後吃

改變進食順序，先吃蔬菜、蛋白質，將澱粉類食物放到最後吃，減少血糖變化。

5.每口咬20秒再吞

每口咬20秒其實就是靠細嚼慢嚥來放慢進食速度，增加飽足感，避免在大腦釋放飽食訊號前，吃下過多食物。

6.餐間嘴饞吃堅果

兩餐之間稍微餓了或是嘴饞想吃點心時，改吃堅果，增加營養素攝取。

▲▼營養師曝一定瘦10大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

7.控制甜食攝取

每週只吃2次甜食，減少精緻糖的攝取，且有吃甜食時，可將當日飯量減半，控制整體碳水化合物的攝取量。

8.避免空腹吃甜食

空腹吃甜食對血糖影響很大，容易引起胰島素大量分泌，但血糖上升速度跟不上胰島素作用速度，使得血糖下降，反而讓食慾上升，導致越吃越餓的惡性循環。

9.每週運動3次

養成運動習慣，增加熱量消耗，也能鍛鍊肌肉，幫助提高基礎代謝。

▲▼營養師曝一定瘦10大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

10.以水、牛奶取代飲料

以水取代含糖飲料，減少糖分及過多熱量的攝取，也可改選牛奶或豆漿，增加蛋白質攝取。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重, 秘訣, 原則, 習慣, 方法, 營養師

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