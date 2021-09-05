5件最重要的小事　能讓兩人感情變更好、更長久

▲感情需要經營，幾個最重要的小事是關鍵。（圖／pexels、unsplash、pixabay）



編輯／借借

很多人都沒意識到，跟一個人維持長久跟親密的感情是充滿考驗的，在一起久了，很容易就失去了耐心，以往有熱情做的事，慢慢的就被消磨光了，在熱戀期總想為對方多付出一點，習慣了之後就變成「為何對方不為我付出多一點」，其實有些小事靠耐心維持，不用什麼花大錢送禮，感情也能常保新鮮。

每天想一個對方的優點

人很容易淪落成「總看著缺少事物」的思考方式，養成提醒自己欣賞對方的習慣，就不會一直專注在對方的缺點上，人不是完美的，包括我們自己，用正面的想法來看待對方，整個氣氛就會不一樣，包括你對他的態度，每天思考一個就好，像是對方做的事、跟你的對話或是某種特質。如果你願意讓對方知道「你欣賞的點」，說不定對方也會更多做一點。

不要嘗試改變對方

你會想讓對方改變自己嗎？相信大多數的人都會說NO，若他們仍就是當初你會喜歡上的那個人，在交往之後你反而想改變他，這邏輯就已經很奇怪了。或許兩人在一起之後會遇到一些事，像是婚姻、生小孩等等，但記得給對方空間，耐心地讓對方「用自己的方法處理事情」，這是一種尊重的基礎。

不要自己編故事

在與人相處的關係中，自以為是的判斷是一種毒瘤，今晚的約會對方遲到了半個鐘頭，打電話也沒人接聽，你火冒三丈，認為「他一定是睡過頭，上次遲到也是因為這樣！」對方一趕到你拿了皮包甩頭就走，殊不知是因為汽車發生擦撞而導致他無法準時（甚至他還提前出門）。「他一定是...」、「我清楚得很」、「我太了解了」的態度，會讓你顯得很不可理喻。

找到與對方的溝通方式

其實很多人沒有意識到，使用語言是很困難的，9成的人其實無法用語言表達內心複雜的感受，溝通也很困難，所以找到跟對方溝通、減少誤會的方式是非常重要的，包括使用的句子、語調跟表情，都是「溝通」的一部分，說白一點，既然你知道跟對方這樣說話，他會很生氣，或者如果你是他，聽到這些你也會很生氣，就不要這樣說。

讓對方感受到他「被愛著」

讓對方感受到被愛，其實不用大費周章，那可能只是一個小習慣，或小動作，每天晚上幫他冰一杯茶、輕撫他的臉頰，或說句「你好可愛」，在過馬路時會主動牽起對方的手，都是一種溫柔的作法，但最重要的是上述這些舉動，不是「你以為就好」，而是對方所重視的，若對方不喜歡喝冰茶，只有你認為冰冰茶很體貼，其實那一點意義都沒有。

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