認錯膚質，再貴的保養都白費！皮膚科醫師教「1招簡單判斷法」

▲認清自己膚質，保養才能真正做到位。（圖／翻攝IG＠aoihamada）

記者張毓容／台北報導

花大錢買高級護膚品，每天都很勤勞保養，為何還是沒有好肌膚，甚至痘痘粉刺、敏感狀態都找上門？很有可能是因為你沒有按造自己的膚質類型，做對保養。小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師丹妮，近日就分享了超簡單的膚質類型判斷法，連同各類型膚質的保養建議都準備好，快來測試看看你是油皮、乾皮或是混合肌？

▲早上用溫熱水洗臉後，等30分鐘就能簡單判斷自己膚質。（圖／翻攝IG@ahc.official）



首先，膚質可簡單分為4大類型：乾性、油性、混合型、中性，而自己到底屬於哪一種膚質，可用以下的方法來幫助判斷。在早上起床後，用溫熱的清水洗臉，再用紙巾將臉上的水吸乾，先不要擦任何寶膚品，等待30分鐘後觀察。

＃乾性肌



如果感到臉上有明顯的緊繃乾燥感，就屬於乾性肌膚，這種膚質的優點是不容易長痘，但缺點也很明顯，容易長皺紋、長斑點，肌膚屏障相對來說也比較脆弱，更容易有敏感狀況。

針對乾性肌膚的保養，建議早上可用清水洗臉，晚上使用溫和的胺基酸洗面乳來清洗，日常可使用含有維生素原B5、維生素E、胜肽、玻色因等這類具有保濕抗老功能的精華或乳霜。

▲油性肌早晚各用一次洗面乳即可，可視個人肌膚狀況穿插使用皂基洗面乳。（圖／翻攝IG＠aoihamada）



＃油性肌



如果臉上不緊繃，且還開始出油，那表示你是油性肌膚。油皮的優點是不容易長皺紋，也不容易過敏，但是容易有毛孔粗大、長痘痘等狀況。

而油性肌膚的護理，建議早晚各用一次胺基酸洗面乳洗臉，而若是出油很旺盛的大油田，可以根據自身肌膚出油情況，每週可穿插使用2～3次皂基洗面乳。平時保養除了挑選質地較清爽的護膚品，也可加入一些含有A醇、果酸、水楊酸等成分，能夠有效控油及疏通毛孔的產品。

＃混合型



如果是額頭、鼻子T區這些位置出油，但是U區，也就是兩頰這些部位，不緊繃或是感到乾燥，這種就是混合型肌膚。

混合型肌膚保養需要分區護理，T字部位可參考油性肌膚的保養方式，而兩頰等較乾的位置則參考乾皮肌的保養方式。

＃中性肌



如果是全臉都沒有緊繃乾燥感，這種類型是中性皮膚，膚質的特點很好，可以選擇的產品也很多，但要注意的是，千萬不要過度清潔，也不要過度護膚，需要根據個人需求來選擇相應的產品。

但醫師最後也提醒，膚質並不是一成不變，會跟隨季節變化、環境、年齡增長和個人護膚習慣等因素而發生改變，所以要定期觀察自己肌膚狀況，並適時地去調整自己的保養方式，才能真做對保養。

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