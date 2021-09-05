孫儷《理想之城》被網友嫌老！她認：滿滿少女感早不屬於自己

▲孫儷近乎素顏，演活職場小人物。（圖／翻攝自微博/小儷同學說，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

陸劇《理想之城》熱播，劇中孫儷顏值崩壞被網友狠酸，直言鏡頭下讓她的眼袋、臉部瑕疵遮不住，飾演女主角蘇筱太顯老，日前她在接受採訪時面對年齡問題，她大方回應：「坦然接受時間給的變化，滿滿的少女感早就不屬於自己了。」

今年38歲的孫儷，被主持人問「40歲對你而言是個怎樣的年齡？」她說：「前兩年本命年的時候，母親突然回頭看著我說：『妳36歲了？我還以為你才24歲呢！』她分享，你總感覺時間會為你停頓，其實根本不會。很多事情的發生，其實很早就開始鋪墊了，只是自己不自知。如果要一直對自己較著勁，40歲還要追求18歲的狀態，這是很不健康的。」

她強調，25歲有25歲的狀態，35歲也有35歲的狀態，非常接受每時每刻的自己，也不會因為別人說自己突然沒有少女感了，或者說自己老了而感到不開心。38歲的她，反而特別不喜歡別人老說：「滿滿的少女感」，她看到別人這樣形容反而起雞皮疙瘩，因為她了解這詞已經不屬於自己了。

她分享，這次會接演《理想之城》中的29歲的蘇筱，是因為這個角色的魅力、性格，讓自己有演她的衝動，10幾歲的時候，能演一個大過自己很多的人，靠畫一個老妝，別人會感覺超有演技。但當真的到了40歲，甚至是50歲的時候，去演一個20多歲的為什麼就不是演技了呢？她覺得依然是演技。