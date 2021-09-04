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為何我們會對一個人心動？　心理學教授：「經常見面」有關係

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▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻,友誼,朋友。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲兩性為何相悅，可能來自5個關鍵因素。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

編輯／借借

這世界上的人有千百種，愛情也是，青菜蘿蔔各有所好，很多人無法理解「為什麼XXX都能交到男友」、「真不懂他怎能桃花這麼好」、「我都做到這程度了他還是對我沒意思」，有時會喜歡某一個人，甚至朝思暮想、魂牽夢縈，卻說不出一個理由，心理學教授歸納出5個因素，來解釋愛情為何會兩情相悅。

▲▼兩性,女孩,女人,仙女棒。（圖／取自Pixabay）。

英國南安普敦大學的心理學教授克萊爾．哈特表示，人們總是被自己感到熟悉的人吸引，因為這讓他們感覺到安全感，還有一種可預測性。像是出國有人在異地不會想要嘗試有在地口味、異國風情的餐館，他們會走進麥當勞、星巴克一類的連鎖餐廳，因為在踏進店之前，他們已經知道會獲得什麼樣水準跟價位的服務。

克萊爾總結出5大因素，包括相似度、相似性、相互性、熟悉度與外觀吸引力，相似度只與某人的距離，是否經常能互相見面，也變成一個因素，因爲時間一長可能就習慣了某人的陪伴，培養了鼻此的默契跟互動方式，若有天失去了他，就會覺得很不習慣。

▲▼兩性,感情,新冠肺炎,疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

但她也補充，並非你喜歡一個人，總是找機會經常跟他相處，對方就一定會動心，如果他對你第一印象不好，就算你積極這樣做也無濟於事，這其實也能延伸，如果你喜歡某人且已經試著常跟他互動，對方卻總是反應冷淡，其實你也可以不要再堅持下去了。

▲愛情,兩性,吵架,溝通,冷戰。（圖／unsplash）

其他如相似性，則是代表兩方是否有相同的興趣跟價值觀；相互性則是代表，我們通常會喜歡上「對我們有好感的人」，因為呈現出的氣氛跟互動是不一樣的；熟悉度是意指，我們總是喜歡跟「讓我們感到愉悅」的人相處，外觀吸引力也是必要因素。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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