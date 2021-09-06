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早上起床「別做這些事」　一整天心情好

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▲▼女孩,起床,清醒,早晨,伸展。（圖／翻攝自pixabay）

▲早晨起床時光很寶貴，別花功夫做這幾件事。（圖／pixabay）

編輯／借借

一起床後的心情與情緒，其實關乎我們整日的工作效率，「一日之計在於晨」，一大早心情差當然整天就變差，沒人想要在一早起床就顯得慌張、心情不好，專家表示，即使你沒有冥想的習慣，也可以在一起床「避免做某些事」，讓思緒更加平靜。

查看社交網站
這不誇張，有些人只要一睜眼就開啟身邊的手機螢幕，打開instagram或Facebook看看有什麼新鮮事，而你所閱讀的訊息，很容易讓你的早晨失去焦點，你無法靜下心來思考自己一天行程，而且他會讓你更浪費早上的時光。

▲▼手機,線上申請,動動手指。（圖／Unsplash）

▲馬上看社交網站，其實不會帶給你快樂情緒。（圖／pixabay）

忽略早餐
延後身體新陳代謝不但對健康有害，也對於開啟一天的思緒有很大的阻礙，不求多豐盛營養，選個健康無添加的麥片搭配牛奶，就是一個很好的開始。

▲牛奶,麥片,早餐,穀物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲即使是簡單的早餐，也很有幫助。（圖／pixabay）

做前一天晚上該做的事
隔天有重要的會議，卻在當天早上才匆匆決定自己的服裝，有些需要提前準備的事項，應該在前一天晚上就要處理完成，不但能減少心理壓力、有機會睡得更好，也能在早上避免出現負面情緒，導致一整天都很急躁。

▲▼煩躁,工作,職場,壓力,筆電,煩心。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲前一天該做的準備要盡力完成，避免睡不好。（圖／pexels）

確認電子郵件
說真的你不需要這麼早就面對工作，一起床就把事務壓力扛在身上不是好的節奏，建議等到進辦公室後再把郵件打開，或至少在出門後準備通勤時也行。

▲▼電腦,網購,臉書,網路。（圖／pixabay）

▲至少等到離開家門，再確認電子郵件。（圖／pixabay）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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