星・變美／42歲性感女神超狂S曲線！每天早上必喝「抗氧化果昔」

▲性感女神Maggie Q即使邁入42，身材狀態依舊維持超好。。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Maggie Q小紅書、IG

今年42歲的混血女星Maggie Q有著深邃美艷臉蛋加上火辣好身材，是不少人心中的性感女神代表，保養得宜的她，至今依舊擁有火辣S曲線好身材，讓許多女生羨慕不已。她近日就公開自己的「抗氧化果昔」完整做法，不僅操作簡單，在炎熱夏天裡還能做成冰沙消暑，愛美、愛健康的女孩快來學。

Maggie Q表示抗氧化很重要，可以保護身體免受自由基的損害，自由基可以通過許多物質進入身體，會造成體內細胞損傷，這個過程被稱為氧化。而抗氧化劑是保護身體的物質，不僅能幫抗衰老，對身體健康也很有益。而她常會早餐喝上一杯「抗氧化冰沙」來幫助身體、肌膚抵禦自由基的攻擊。

抗氧化果昔需要準備的基本食材，包含巴西莓（Acai Berry）、肉桂粉、丁香、枸杞和綠茶，也可依照個人口味加入藍莓、草莓。

其中第一個食材巴西莓，Maggie Q表示研究顯示，巴西莓比其他食物具有更豐富的抗氧化成分和營養素，能幫助身體穩定膽固醇，含有像是維生素A、維生素C、維生素E等許多抗氧化成分，甚至被認為是「地球上最健康水果」，所以漿果是抗氧化果昔裡很重要的原料，而巴西莓常被冷凍保存，也可以為果昔帶來冰涼果。

第2個食材肉桂粉對身體也很有益，因其含有強效的抗氧化劑生物類黃酮，且富含單寧等抗氧化劑，能夠幫助抵抗體內的氧化；丁香與肉桂粉相似，也是類黃酮的優質來源，可抗發炎、抗氧化，有利於抗癌，保持健康；而枸杞能提供獨特的功效，枸杞的果肉中富含β-胡蘿蔔素，對眼睛很有幫助。

另外，她會加入些野生藍莓，野生藍莓富含的抗氧化成分是普通藍莓的2倍，像是類黃酮的含量就更高；有時她也喜歡另外加一點草莓，她更提到很多人放草莓時，會把上面的蒂頭摘掉，但蒂頭對身體也有益，可以不用特別去除。

可以根據個人口味喜好，自行調配以上每種食材的份量比例，將所材料放進調理機裡，最後倒入適量綠茶，用綠茶來當作水分基底，綠茶的好處很多，其富含類黃酮和茶多酚，對抗氧化也很有幫助。如果天氣炎熱或是想喝冰沙口感的話，還可以加入冰塊一起攪拌打碎，就能擁有一杯清涼消暑的抗氧化冰沙或果昔了。

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