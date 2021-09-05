「全球最性感女星」超貼肉色裙像第二層肌膚！　胸形全露辣翻網跪了

▲「蜘蛛女」Zendaya（千黛亞）出席威尼斯影展 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）與「蜘蛛女」Zendaya（千黛亞）才剛甜蜜公開戀情，Zendaya就高調出席威尼斯影展紅毯，一連多套造型宛如個人變裝秀，而最引人注目的莫過於一件「貼身膚色禮服」，以極度輕薄的材質遊走身體曲線，凡人絕對難以消化，但Zendaya毫無一絲贅肉的體態讓網友紛紛投降。

Zendaya姣好身材曾被選為「全球最性感女星」，在官宣與湯姆霍蘭德戀情後，她高調步上威尼斯影展紅毯，其中一件來自Balmain的手工裸色皮革禮服搶走了全場目光。該套禮服是品牌為Zendaya量身打造，運用極其貼膚的輕薄材質，讓她穿上後宛如第二層肌膚，加上健康的小麥肌膚色相襯，顯得非常柔美，若非Zendaya的超模等級身材，否則很難駕馭。

▲Zendaya身穿Balmain的手工裸色皮革禮服，貼身材質如同第二層肌膚。（圖／路透）

最傲人之處莫過於Zendaya毫無贅肉的逆天曲線，使得美胸形狀若隱若現，增添火辣指數，緊接著一雙長腿藏在高開衩裙襬之下，行走之餘綻放巨星光芒，讓網友紛紛封為：「美到像雕像」、「體態絕了」、「緊身豆皮裝都能駕馭」。





▲Zendaya 先前演繹VALENTINO 2021秋冬高訂服。（圖／路透）

除了貼身的膚色禮服，Zendaya在電影《沙丘》首映式穿著VALENTINO 2021秋冬高訂服，運用深V開到胸下的翻領襯衫彰顯柔中帶剛的潛質，與Zendaya個人韻味不謀而合，並以鮮艷的粉色緞帶注入活潑氛圍，甜美與性感兼具。

►歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲



►「櫃姐走上紅毯」C羅女友爆乳裝發威！ S曲線打趴女星網膜拜

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

