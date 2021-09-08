最時髦的唇膏筆出「紅玉烏龍」色　蠟黃退散肌膚看起來白一度

記者李薇／綜合報導

雖然受到疫情影響，出門都要戴口罩，但唇膏仍然是很多人不可或缺的妝容，《ET FASHION》就盤點最近幾支非常好看又實用的唇彩，身為唇膏控是絕對要擁有，因為顏色實在太美又實用！

MAKE UP FOR EVER 藝術大師炫耀豐潤唇膏筆

紅色的包裝絕對是愛展現的妳必備，如同唇膏筆一般的設計，拿在手上描繪雙唇的動作也變得優雅起來，裡面添加透明質酸、紅蔓越莓、維生素E等成分，一抹就可以顯露出飽滿滋潤的質地，其中#338的「紅玉烏龍」更是必備色選，一抹祛黑顯白，絕對是蠟黃人必備。

植村秀 無色限緞光極潤唇膏

頂級綢緞布料化為唇膏質地，為雙唇穿上極美外衣，創意發想自日本製作頂級和服的質感面料——KINU，延伸到唇上那層薄如羽翼、細緻又高級的「絲緞光」，顛覆眾人想像，打造前所未見的絲滑緞光美唇，全新「無色限緞光極潤唇膏」，打造市場上唯一高級輕感緞光唇膏，其中，BG 963琥珀茶淡雅的茶湯色調，絕美又實搭。

BOBBI BROWN Ulla Johnson迷戀輕吻唇膏

Bobbi Brown約會必擦的約會系唇膏-迷戀輕吻唇膏，一抹如同剛接吻過後的自然紅暈，讓人看了臉紅紅心癢癢！極輕盈滑順的質地、透潤微霧Look，天然蜂蠟與維他命 C、E 使雙唇一整天維持令人想親的柔嫩感，今年秋天精選經典熱賣色「#Babe 」、「#Bare」，及限定色「#LouLou」再次回歸，帶橘的唇彩，彷彿謬思女神的降臨，讓每位女性一抹自信優雅，疊擦創造完美「迷戀感」。