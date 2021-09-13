包．開箱／BALENCIAGA腋下包「買一送二」超值！愛心鏡＋皮革掛飾萌翻

▲BALENCIAGA（巴黎世家）全新半月腋下包「Le Cagole」可愛登場 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

要提到近20年來火紅的包款，BALENCIAGA（巴黎世家）Classic機車包必定榜上有名，品牌現任創意總監 Demna Gvasalia在本次冬季系列中，就以經典機車包為出發點，打造全新半月腋下包「Le Cagole」，帥氣輪廓勢下卻帶有兩顆可愛墜飾「愛心鏡+皮革小包」，根本買一送二超值，勢必再度引起風潮，現在就跟著《ET FASHION》包開箱一起看仔細！

▲創意總監 Demna Gvasalia在機車包誕生20年之際，帶來全新的 Neo Classic 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌IG）

許多時尚迷對於BALENCIAGA機車包都不陌生，2000年由前任創意總監Nicolas Ghesquière推出時就引起轟動，帥氣與前衛外型深受眾多名人喜愛，當時在台微風信義的銷售量更曾創下全球第一。為了延續這一經典單品，品牌現任創意總監 Demna Gvasalia在機車包誕生20年之際，帶來全新的 Neo Classic，保留機車包的經典輪廓，賦予全新的材質組合，讓機車包話題不退燒。

▲Le Cagole的名字源自法國俚語「cagole」 。（圖／品牌提供）

而今最新的「Le Cagole」，可算是以機車包為靈感的最新大作，Le Cagole的名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於」裝扮自己的時尚達人，透過其搶眼外型就能說明名字的獨特性。包款最受矚目之處，莫過於延用了經典的扁平鉚釘遍佈皮革包身之上，吸睛卻不過分搶戲，和機車包有異曲同工之妙。

▲Le Cagole包款擁有搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素 。（圖／品牌提供）

再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節是包款外的外掛皮革吊飾，以及印有「BALENCIAGA」字樣的心型掛鏡，可讓使用者在上肩時具有垂墜掛飾效果，簡直是「買一送二」可愛到破表。

▲Le Cagole檸檬黃色 。（圖／記者鮑璿安攝）

若是愛好大包尺寸的民眾，Le Cagole包款共提供四個尺寸選擇，從單肩包到大容量包款皆可豐富日常，並以不同顏色與材質搭配，像是簡潔的黑色小羊皮肩下包、個性的白色鱷魚壓紋款式，更有鮮明檸檬黃色與土耳其藍，都能讓你成為與「Le Cagole」一樣的時尚達人。

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