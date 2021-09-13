fb ig video ETtoday search mobile

包．開箱／BALENCIAGA腋下包「買一送二」超值！愛心鏡＋皮革掛飾萌翻

>

▲BALENCIAGA（巴黎世家）全新半月腋下包「Le Cagole」可愛登場 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

要提到近20年來火紅的包款，BALENCIAGA（巴黎世家）Classic機車包必定榜上有名，品牌現任創意總監 Demna Gvasalia在本次冬季系列中，就以經典機車包為出發點，打造全新半月腋下包「Le Cagole」，帥氣輪廓勢下卻帶有兩顆可愛墜飾「愛心鏡+皮革小包」，根本買一送二超值，勢必再度引起風潮，現在就跟著《ET FASHION》包開箱一起看仔細！

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌IG）

▲創意總監 Demna Gvasalia在機車包誕生20年之際，帶來全新的 Neo Classic 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌IG）

許多時尚迷對於BALENCIAGA機車包都不陌生，2000年由前任創意總監Nicolas Ghesquière推出時就引起轟動，帥氣與前衛外型深受眾多名人喜愛，當時在台微風信義的銷售量更曾創下全球第一。為了延續這一經典單品，品牌現任創意總監 Demna Gvasalia在機車包誕生20年之際，帶來全新的 Neo Classic，保留機車包的經典輪廓，賦予全新的材質組合，讓機車包話題不退燒。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole的名字源自法國俚語「cagole」 。（圖／品牌提供）

而今最新的「Le Cagole」，可算是以機車包為靈感的最新大作，Le Cagole的名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於」裝扮自己的時尚達人，透過其搶眼外型就能說明名字的獨特性。包款最受矚目之處，莫過於延用了經典的扁平鉚釘遍佈皮革包身之上，吸睛卻不過分搶戲，和機車包有異曲同工之妙。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole包款擁有搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素 。（圖／品牌提供）

再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節是包款外的外掛皮革吊飾，以及印有「BALENCIAGA」字樣的心型掛鏡，可讓使用者在上肩時具有垂墜掛飾效果，簡直是「買一送二」可愛到破表。

▲巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Le Cagole檸檬黃色 。（圖／記者鮑璿安攝）

若是愛好大包尺寸的民眾，Le Cagole包款共提供四個尺寸選擇，從單肩包到大容量包款皆可豐富日常，並以不同顏色與材質搭配，像是簡潔的黑色小羊皮肩下包、個性的白色鱷魚壓紋款式，更有鮮明檸檬黃色與土耳其藍，都能讓你成為與「Le Cagole」一樣的時尚達人。

►包．開箱／RV經典方扣進化了！「花鑽晚宴包」絲緞觸感夢幻破表

►包．開箱／BV最新爆款「焦糖信封包」！　倒三角、金鍊超燒元素一顆擁有

►包・開箱／秒陷熱戀！Angelababy曬DIOR七夕包　佈滿「立體愛心」美爆

關鍵字：

包開箱, BALENCIAGA, 巴黎世家, Classic, 機車包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

男生最想娶的3大星座！第一名個性灑脫不囉唆，家庭職場一把搞定

男生最想娶的3大星座！第一名個性灑脫不囉唆，家庭職場一把搞定

越喜歡你越冷漠的3大星座　第一名還會小毒舌，就是座難融化的冰山

越喜歡你越冷漠的3大星座　第一名還會小毒舌，就是座難融化的冰山

林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶

林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶

女大生「懶人穿搭」早八不遲到！一件式、套個背心簡單又時髦 台大附近美食爆多！厚排骨吐司、重口味酸辣粉　早餐到宵夜都包辦 超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰 這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖 全台「燒肉排行榜」TOP 10公開！一人吃正夯　「茶六燒肉」超級難訂　 「小美人魚」大尺度繃帶裙雙峰見人！　被她全透視「國王的新衣」打趴 最容易單身的3大星座！第一名最愛活在自己的舒適圈，個性小高傲難親近

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面