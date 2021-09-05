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超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰

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文／Squid　圖／Jtbc

每個星座都會出現佔有慾比較強的人，但某些星座特別多，最容易愛吃醋，對於一點小事就會在意上心，到底有哪些星座呢？快來看看你跟另外一半有沒有上榜。

▲星座,牡羊座,雙魚座,天蠍座,。（圖／JTBC）

第三名：雙魚座

雙魚座在有了喜歡的人之後，馬上就變身醋罈子，他們希望對方多陪陪自己，他們是屬於內心戲比較豐富的人，特別是在夜裡容易胡思亂想，腦補出很多劇情，覺得對方可能不在乎自己了、是不是移情別戀了，在腦海中想各種劇情，甚至會崩潰大哭。

▲星座,牡羊座,雙魚座,天蠍座,。（圖／JTBC）

第二名：天蠍座

外表看起來高冷的天蠍座，當他們有了喜歡的人，是會突然出現軟肋，他們發現付出了全部的愛給對方，把對方當作中心，那對方也應該回饋給自己相同的愛，而且天蠍座擁有控制欲，外表上看不出來，但是他們會透過巧妙的試探，來了解他在你心目中的位置。

▲星座,牡羊座,雙魚座,天蠍座,。（圖／JTBC）

第一名：牡羊座

牡羊座看起來活活潑潑、個性大大咧咧，但是一但有喜歡的人出現，他們就會把情場當作賽場，只要周邊有出現類似的情敵，他們就會迅速的警惕起來，自己的東西一點都不想被別人碰，如果他們吃醋你都沒有發現的話，繼續得寸進尺的話，他們就會生氣爆炸，甚至一走了之。

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關鍵字：

星座, 牡羊座, 雙魚座, 天蠍座

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