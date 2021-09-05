fb ig video ETtoday search mobile

如何確定這男生喜歡我？6大徵兆可以看出端倪

>

文／Squid

愛情最美好的時候，就是兩個人互相試探的時候，但是有時候又非常想確定他到底對我又沒有感覺，這次就站在男生的角度來回答，只要出現這6個跡象，表示男生一定喜歡妳，對妳有好感。

▲戀愛。（圖／JTBC）

1.經常主動找你

經常會主動私訊你「在嗎」、「在幹嘛」、「睡了嗎」，通常就表示他想妳了，發的次數越頻繁我，表示他越喜歡你，所以才會主動發訊息。

2.時刻關注你的動態

在半夜突然發了一個動態，他第一時間按讚留言，或是私訊你「怎麼了？」都是喜歡你的表現之一。

▲戀愛。（圖／JTBC）

3.分享快樂

看到好玩的事情、看到有趣的事情通通發給妳，甚至看到眼前的風景都會發給妳或是＠妳，這表示妳在他心裡的重要性，讓他時時刻刻都想跟妳分享。

4.喜歡的眼神

男生一般喜歡女生的眼神有兩種　比較害羞的男生會躲避，眼神閃爍，要看不看的樣子；還有一種就是看著貓咪一樣的關愛的眼神，靜靜的看著妳。

5.炫耀欲爆滿

打籃球打得好會邀妳去看、樂器彈的好一定要邀妳去聽，因為喜歡妳，所以想把一切美好的東西都跟妳分享，想讓妳也跟著喜歡他。

▲戀愛。（圖／JTBC）

6.對待妳不同

比如說下課只找妳一個人說話、只幫妳取一些可愛的外號、順路幫妳一個人帶早餐等等，只有妳和他兩個人才知道的事情，對待妳跟其他人不同的地方。

►超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

►50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕

►趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範

關鍵字：

感情, 男女, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚 50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕 趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範 SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨 淺眠容易醒用5招睡回去　「別待在床上」是關鍵 「4星座」愛你就是不肯說出口！獅子太傲嬌、水瓶就怕責任感 奧斯塔羅12星座一周運勢0906-0912　水瓶加薪了、單身天秤迎桃花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面