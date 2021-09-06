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蘋果、西瓜全都入榜！網揭「6款美白水果」，趕快吃起來

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▲▼美白水果。（圖／翻攝自ig）

▲亮白肌膚也可以靠水果吃出來。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

女生追求白皙沒有極限，身處在夏季豔陽下，除了想要曬不黑，更希望擁有透亮感，除了防曬和做足日常保養外，其實明亮膚色也可以吃出來，《ET FASHION》盤點以下6款水果，想要變白一點都不難！

▲▼美白水果。（圖／Unsplash）

#番茄

含豐富茄紅素，能抵禦紫外線對肌膚的傷害，研究顯示加油煮過更容易吸收茄紅素，未煮過的番茄則是富含維他命，有助於抑制黑色素形成，換句話說無論生吃或是熟吃對亮白肌膚都大有助益。

▲▼美白水果 。（圖／Unsplash、Pixabay）

#櫻桃

櫻桃營養豐富，內含的維生素C比蘋果、水梨更高，多吃櫻桃能使肌膚紅潤透白，膚質也會變得較為平滑。

▲▼美白水果 。（圖／Unsplash、Pixabay）

#百香果

百香果中含有多種維生素和膳食纖維，維生素C能將體內多餘黑色素排出體外，膳食纖維則能幫助體內多餘毒素排出，還有通便的效果。

▲▼美白水果。（圖／Unsplash）

#西瓜

西瓜含有茄紅素和維他命C和A，不只可減少紫外線對肌膚的的侵襲，更能幫助修復，同時保濕和抗衰老，建議餐後可立刻攝取，研究顯示食物中的油酚可幫助釋放西瓜中的茄紅素。

▲▼美白水果。（圖／Unsplash）

#酪梨

酪梨絕對是美容聖物，其中葉黃素和玉米黃素，胡蘿蔔素、維他命C和E，可有效抵禦紫外線產生的自由基，減少黑色素生成，幫助延緩衰老。此外酪梨也有去水腫功效，內含豐富脂肪和纖維，飽足感更為持久。

▲▼美白水果。（圖／Unsplash）

#蘋果

蘋果營養成分高，食用對美容大有助益，蘋果中所含的水分和保濕因子能幫助肌膚補水，內含維他命C能抑制肌膚黑色素沉澱，多吃蘋果可淡化臉部斑點，其中的果酸成分更有抗痘效用。

關鍵字：

美白, 水果

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