郭婞淳黃色小短裙「難得露腿」！　俏皮女孩風網融化：太可愛

記者王則絲／台北報導

「舉重女神」郭婞淳在2020東京奧運為台灣奪下金牌後，代言滿滿滿，也拍了許多雜誌畫報，成為時尚品牌的新寵兒，日前郭婞淳還受邀參加PRADA Outdoor快閃店活動，穿著一身鮮黃色短裙、黃色髮箍，展現有別於賽場上的帥氣英姿，罕見露腿、耍可愛，俏皮模樣甜翻網：「最近真的好百變」、「太太太可愛了！」

▲郭婞淳穿著PRADA Outdoor系列服裝。（圖／翻攝自IG@kuohsingchun_official）



身為運動員的郭婞淳，日常打扮幾乎都是素顏＋運動服裝，不過郭婞淳的五官本就精緻深邃，只要稍微施點胭脂，就會發現她其實非常美、很有女人味，像是早先驚喜現身金曲頒獎典禮，紅裙禮服造型簡直美出了新高度，宛如「女神降臨」。

▲郭婞淳穿搭單品，PRADA再生尼龍口袋洋裝59,000元、三角車縫尼龍雪靴39,000元。（圖／品牌提供）



不只比賽場上的帥氣、典禮上的美艷，郭婞淳這回演繹PRADA 最新Outdoor快閃店的戶外風單品，選穿鮮嫩黃色的短洋裝，還戴上同色系的粗髮箍，並搭配澎澎外型的鋪棉短靴，展現的是最符合她私下性格的俏皮可愛風，女孩感短裙造型讓郭婞淳難得露腿，顯得超級逆齡，加上甜甜的笑容，讓網友們全都融化了：「這麼可愛真的沒關係嗎？」、「太太太可愛了」、「又正又會舉重」、「想和女神一起去露營」、「時尚女神！」

▲郭婞淳近日還替《ELLE》拍攝時尚大片。



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