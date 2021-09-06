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阿SA超強凍齡撞衫Lisa、金裕貞！「差14歲」網驚：以為一樣大

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記者鮑璿安 ／台北報導

香港團體Twins「阿SA」蔡卓妍出道21年依舊維持凍齡面貌，近期以一套CELINE淺黃色洋裝亮相，一舉一動展現少女風采，不過一次撞衫了兩位韓星女神，分別與BLACKPINK成員Lisa、金裕貞穿著同款裙裝。雖然38歲阿SA跟兩人的年紀相差有14歲之多，但依舊獲得網友大讚：「看不出真實年紀」。

▲蔡卓妍 。（圖／翻攝自微博）

▲蔡卓妍換上CELINE淺黃色洋裝相當凍齡。（圖／翻攝自微博）

38歲「阿SA」蔡卓妍與40歲「阿嬌」鍾欣潼都被譽為凍齡港星，蔡卓妍日前出席新片《感動她77次》活動，換上CELINE淺黃色洋裝，翻領以及排扣為整體注入了學院風色彩，並伴隨蓬蓬袖和收腰細節剪裁，遊走蔡卓妍的顯瘦曲線，柔美和氣質兼具，最後再以白襪收尾，逆齡顏值備受矚目。

其實「人間芭比」Lisa早在4月時就已經搶先穿著同款裙裝，身為品牌史上頭一次正式官宣的全球品牌形象代言人，Lisa一頭俏麗短髮搭配棒球帽模樣相當輕鬆，還俏皮拉起裙襬擺拍，將該款裙裝演繹得相當活潑。

此外，年僅21歲的韓星金裕貞則是在8月底以淡黃裙裝出席戲劇發佈會，運用披肩長髮和自帶的仙氣駕馭整體造型。而三大女神不僅隔海撞衫，年齡還至少差了14歲以上，讓網友紛紛大讚阿SA的逆齡實力：「看不出差距」、「阿SA保養好不科學」、「這件裙子太仙了」。

關鍵字：

蔡卓妍, CELINE, Lisa, 金裕貞

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