同事變朋友？職場4招「人際關係排毒法」就算不能和睦相處也沒關係

文／職場人

人的情感其實是很微妙的東西，關係太近會覺得有壓力，太遠又會覺得好寂寞，「沈重、複雜的人際關係，就如同暴飲暴食導致的消化不良。」職場人是否也常被各種人際關係所困擾呢？是時候，來一場「人際關係排毒」減輕毫無意義的情感關係、人情壓力、情緒綁架，不失去一個人的時間和空間，也不錯失珍貴的人。

人際關係自我檢測：

▲來一場「人際關係排毒」（圖／pixabay，下同）



問題1：與好朋友見面雖然開心，但又隱約覺得心好累？

問題2：沒有人傳訊息時覺得好寂寞，但傳來時又覺得有點厭煩？

問題3：別人的過度關心似乎帶來負擔，但又討厭被當空氣？

問題4：面對無理又不自知的人，自己好像成了壞人？

問題5：想要關心他人，但不知道如何表達？

以上5個問題供給職場人自我檢測，你是不是也有同樣的人際關係困擾了？希望可以獲得關心，但過度的關愛又讓你備感壓力......，其實情感是流動的，「關係」亦是如此，我們可以讓自己在最為舒服的關係型態「適當的」移動，成為一個「關係中的游牧民」，下列編輯整理了4個方法給大家練習：

1.人際關係極簡主義

職場上難免會有點頭之交的同事、共同打拼的朋友，當搞不清楚自己對某人的感覺時，職場人不妨觀察自己「當對方提出小提議時，你是否會感到不耐煩？」，例如：同事找你吃午餐、下班揪吃飯、假日約出門等，把「不耐煩測試儀」放在胸口去聆聽，即使有些事情略麻煩，只要對對方有好感，通常都還是會欣然接受，若你感到不耐煩或很想拒絕，也許是時候認清你們之間只是工作關係而已，也不用在意所謂的情感勒索。

2.治癒裝酷病

職場上需公私分明，所以直言快語是最直接了當的方式？你一定也遇過時常把「我的性格不拐彎抹角」、「我是為了你好才直說......」這些話掛在嘴邊的人，但是不加過濾，想說什麼就說什麼的話，就別渴望別人會理解，發言前可以先思考這句話是否超越了底線，別濫用直言不諱，這只會讓別人覺得你有裝酷病！

3.偽裝的親密關係

想和同事培養感情，但一有進展又令你卻步？希望和同事變成朋友，但又不希望關係過於親密而影響工作？其實，友情關係和商務關係本就不同，也會隨著場合而變，如果不想建立那麼親密的商務關係，那就勇敢中止這段親密關係，別再糾結與強求！

4.迎合／不迎合？

有些人會覺得他人迎合自己是一件理所當的事，並且對此心存期待，這類型的人其實不難見，但我們都忽略了還有一類型的人是「一直迎合對方，才會覺得安心」，在人際關係中過度壓抑自己的需求，只為了迎合對方的話，等於是沒有給對方瞭解和迎合自己的機會，職場人是否也有過參與公司聚餐、朋友聚會時的確感到很開心，但心累的感覺也會不斷湧上心頭呢？

深陷在為他人著想的意識裡，會增加人際關係中的疲勞度和補償心理，也不會真正拉近彼此的感情距離，因為你們一次也沒有真正的相互滿足過。與其以自己的立場去替他人著想，不如偶爾坦誠地表達自己的需求，給對方迎合你的機會，反倒能長久維持關係。（你不說出需求，別人怎麼會知道呢？編輯覺得這點也很適合練習作為與上司的溝通）

清空不受尊重的關係，才能遇到更好的緣分契，以上4點常出現在職場上的情感矛盾，職場人是否也有類似經驗呢？如果想要看更多可以參考《就算不能與大家和睦相處，也沒關係：不寂寞也不累，保持你我適當的距離，讓心更自在的「人際關係排毒」》一書，練習把感到負擔的關係倒出來、清空、保持距離，你會更豁達。

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