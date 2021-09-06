謝盈萱演活《俗女》陳嘉玲「把希望放在自己身上」　新角色想挑戰殺手

文／妞新聞

以《誰先愛上他的》壓抑執著的陳三蓮之姿走入大家眼裡、接著《孤味》灑脫自由的陳宛青讓大家再次驚豔不已，再用《俗女養成記》中一點開朗、一點任性加一點對人生無可奈何的陳嘉玲走近所有女孩的身邊，這一次，她不是金馬影后、不是劇場女神，只是清楚明白自己固執、要求完美又猶豫不決的－謝盈萱。

「人生其實像一部劇本」

很多人說，作為一個大人，了解自己是基本的，那為什麼找自己、做自己的口號從來沒有退燒，不時的出現在生活之中，在你以為你好像懂了自己一點的時候，提醒你－其實還差得遠。對於謝盈萱來說，人生其實像一部劇本，不能用「了解」自己來表達，其實應該是說，在不同的人生階段，我們做的只是回過頭用現在的角度重新閱讀了一次之前走過的人生劇本，然後接著往下走，透過這樣的方式，一步一步的往前踏，我們會越來越明白，有些決定避不開，非得要這樣走才能過去，隨著時間的流逝，屬於自己的模樣與輪廓都會越來越清晰，也因為這樣的過程，人會與自己慢慢熟識，不需要刻意了解，而是熟悉自己。

「關於第一次租房」

在每個人的人生劇本中，一定有工作上的挫折、情感上的跌倒，這都是劇本上該有的劇情段落，對於演技收放自如的謝盈萱來說，在他的人生劇本中，真的意識到自己成為一個大人的關鍵，卻出奇的日常與簡單，那就是第一次自己租房子的時候，面對第一次用自己的名字簽合約，第一次學著去郵局付房租、水電瓦斯這些生活中的小事，卻是讓她覺得「謝盈萱是一個大人，開始長大，而且必須為自己而活」的重要時刻。

「有些事，就是要等」

在成長路上摸索著的大家，難免會碰上挫折跟沮喪的跌跌撞撞，面對這些顛簸，謝盈萱排解心中不快的方式出奇的簡單，就跟大部分的人一樣找人抱怨一場，而好巧不巧在訪談當日《俗女》系列的導演 嚴藝文人也在現場，謝盈萱直指說著：「藝文導演就是我其中一個抱怨對象，常常承受我的巨大痛苦」（完全可以看得出來藝文導演跟謝盈萱的感情有多好哈哈哈哈～），但謝盈萱同時也說道，當然不可能什麼事都靠抱怨就能解決，所以慢慢的我也體會到，有些事情就是要「等」，等這件事過去、等待好轉、等著結果，因為只要我們仔細的想，挫折跟快樂都是相對的，這些都是必然的路，我們有時候能做的就是等。

「每個角色都是一部分的我」

劇場女神、金馬影后⋯⋯謝盈萱名字前的頭銜隨著演技的發揮慢慢遞增，每個角色都在你以為謝盈萱大概會有怎樣的演出時，給你一個意想不到的演技爆發，但回到謝盈萱本身來說，在演過這麼多性格迥異角色中，讓她拿下金馬影后的陳三蓮、《孤味》的陳宛青、《俗女》中的陳嘉玲等，這些所飾演過的角色中，每個角色都有一部分的謝盈萱存在其中，無論是宋邵瑩被霸凌後就沒有再繼續成長的人生以及悲傷，或是永遠得不到是否真的被愛過的劉三蓮，還是自由的陳宛青，這些不同的女人們所要表達展現的都真實的謝盈萱有所共鳴。

「陳嘉玲教我的事」

不過謝盈萱自己也坦言，接演了第二季的《俗女養成記》後，陳嘉玲確實是對自己影響很大的角色，陳嘉玲的活潑性格真的讓謝盈萱本身學會了放鬆，無論在面對拍攝、接受訪問，謝盈萱都能明顯感覺到自己比過去放鬆許多。

「女生間的隱藏關係」

再提到這次大勢回歸的《俗女養成記》第二季，角色重點更加著重在由謝盈萱飾演的長大後的陳嘉玲身上，而陳嘉玲做為謝盈萱演得非常痛快的角色之一，也必須要歸功於身為女生、很懂女生的嚴藝文導演，細膩的用鏡頭、走位的表現，展現演員與觀眾隨著劇中角色的長大，無論是母親與孩子之間、劇中女生角色之間彼此關係與角色定位的轉換，所以謝盈萱也希望大家把《俗女2》當作是「一部全新的戲劇作品」來看待，因為嚴藝文導演在這部戲中，以一個女生的角度，來講屬於女生的故事，把每個女生之間不為人知的隱藏關係，以及微妙的化學變化通透的展現。

「有血有肉的日常殺手」

要說謝盈萱是一個讓人隨時感到驚喜的女子也不過份，在飾演過許多不同的角色後，妞編輯好奇的問了謝盈萱，未來還有什麼想嘗試的角色嗎？出乎意料居然是希望可以拍動作片，而且不是那種緊身皮衣、皮褲的高冷帥氣女打仔，而是有血有肉，在傷害對方的同時自己也頭破血流，一個潛藏在大家日常身邊的殺手，雖然一開始妞編輯直接地想到楊紫瓊（是不是顯露年紀），不過還是很期待有機會可以看到謝盈萱的女打仔演出（笑）

「把希望放在自己身上」

相信所有看過《俗女養成記》的觀眾，絕對跟陳嘉玲一樣，在成長的過程中，碰到迷惘與不安，對於演活陳嘉玲這個角色的謝盈萱來說，「勇敢愛自己」這樣的口號實在抽象，如何勇敢？如何愛？都不是言語可以名狀，在這說長不常說短不短的人生中，不管是難過或快樂，謝盈萱都希望大家可以相信「當下的自己」，而且如果可以的話，適時的關掉手機，離開Inatagram、Facebook，離開那些「看起來」漂亮的照片，好好的看看鏡子裡真實的自己，並引用《俗女養成記》作者江鵝的一句話，獻給所有女孩－「把希望放在自己身上」。

妞編輯第一次見識到謝盈萱的演技，是2018上映《誰先愛上他》悲情女主「碧玉池中生白蓮」的劉三蓮，同年謝盈萱就以劉三蓮拿下金馬獎最佳女主角，至今妞編輯還記得喊出謝盈萱名字，她臉上從疑惑，轉為喜極而泣的表情；而當真的見到了謝盈萱後，訪談的過程中有些時刻我以為我看到了《俗女養成記》中有點壓抑有點任性的陳嘉玲，又覺得自己見到《誰先愛上他的》劉三蓮，畫面一轉又好像流露了一點《孤味》中瀟灑的陳宛青，而拍攝中的謝盈萱一舉手一投足甚至一個扭頭的小眼神全部都是戲，拉著裙擺的姿態，更展現出身舞蹈系的身段，期待謝盈萱持續展現自己的演技魅力，讓大家看見她更多的角色演出，不過在這次的妞主打星中，謝盈萱就只是謝盈萱。

Editor／林湘渝Edie Lin

Stylist／林湘渝Edie Lin

Photographer／韓爵蔚 David Han

Videographer／吳哲葴 Sally Wu

Make up／陳佳惠 Carlin Chen

Hair／Edmund Lin from ZOOM Hairstyling

Sponsor／Balenciaga、PRADA、Christian Louboutin、Georg Jensen、Longchamp

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