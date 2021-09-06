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摘下口罩仍完美！最新「妝前打底」盤點，讓你控油不卡粉

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▲▼摘下口罩仍完美！最新「妝前打底」盤點 。（圖／品牌提供）

▲疫情下的底妝更要禁得起考驗。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉/綜合報導

很多人抱怨底妝不服貼、持久，其實都是因為妝前打底沒做好，挑選一款適合的妝前乳，是打造自然底妝的第一步，能使後續妝容不卡粉、脫妝。疫情之下，長時間佩戴口罩，悶熱環境下更考驗底妝的持久度，拿下口罩那刻，妝容依然完美才是關鍵。

《ET FASHION》盤點9月最新妝前打底新品，無論是你想要持久霧光，或是柔焦毛孔，甚至是勻亮膚色，鎖定以下新品都能找到你的命定單品。

▲▼摘下口罩仍完美！最新「妝前打底」盤點 。（圖／品牌提供）

▲NARS 極霧柔光持妝露，30ml，1,350元。

專為亞洲肌膚研發，首創 0.01 極輕盈露狀質地，讓保濕、控油完美平衡，同時添加柔焦礦物粉末，幫助隱形毛孔且抑制油光，上妝不卡粉。

▲▼摘下口罩仍完美！最新「妝前打底」盤點 。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 超持妝柔焦隱形露，30ml，1,150元。

特殊凝露轉粉末質地，能填平螢光幕下最難搞的毛孔問題，搭配20種無油不致痘天然保養成分，以及獨特智慧控油配方 ，幫助達到12小時精準控油。

▲▼摘下口罩仍完美！最新「妝前打底」盤點 。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳

冬蟲夏草精華亮膚持妝乳質地輕盈好吸收，一抹立刻校正素顏，均勻明亮膚色，倦容立刻引退，同時創造充滿水分卻不黏膩的絲絨膚觸，讓後續底妝更好上妝。

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關鍵字：

妝前打底, 持妝, 底妝

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