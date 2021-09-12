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10位「古裝新娘服」PK！白鹿淒美紅衣惹哭太多人　迪麗熱巴氣場全開

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文／妞新聞

在古裝劇中，經常看到女主角身穿新娘嫁衣的模樣，能夠把鳳冠霞帔的造型撐起來的女星真的太讓人驚艷，根據不同朝代或背景，會有不同顏色的嫁衣，這次就一次排開來看，你最喜歡誰的出嫁造型呢？

1.白鹿

▲白鹿在《周生如故》中的嫁衣造型惹哭太多人（圖／白療my@微博）

最近白鹿在《周生如故》中的嫁衣造型真的惹哭太多人，可以看到原本有華麗的外袍和首飾，但時宜心意已決後，邊走邊拆下身上所有裝飾，最後一身新娘紅衣，就算是樸素也充滿淒美感！

▲白鹿超級適合紅色（圖／電視劇招搖@微博）

白鹿超級適合紅色，她在《玉樓春》中也有出嫁的戲碼，就是傳統的鳳冠霞帔，完全不同的氛圍，在《招搖》中也有新娘嫁衣的裝扮，《招搖》裡的她就非常有氣勢，就算大婚也是大紅眼線畫起來，這個造型也是別有一番風味！

2.譚松韻

▲譚松韻穿上紅服超有女人味（上圖／錦心似玉@微博、下圖／錦衣之下@微博）

一直以來都是可愛形象的譚松韻，在《錦心似玉》中的大紅婚服也讓人驚艷，頭飾跟紅服一穿上超有女人味，在《錦衣之下》裡也有被陷害假扮新娘的場合，大人趕來救場眼眶含淚的樣子真的太楚楚可憐，整個超心疼啊！

3.迪麗熱巴

▲迪麗熱巴深邃的五官跟大紅色真的是絕配（圖／三生三世十里桃花@微博）

迪麗熱巴深邃的五官，跟大紅色真的是絕配，熱巴在《三生三世十里桃花》和《三生三世枕上書》中都有穿上多次婚服，真的是美翻天，值得一提的是在《三生三世枕上書》的婚服是深藍色的，熱巴整個霸氣十足！

4.楊紫

▲楊紫（圖／電視劇香蜜沉沉燼如霜@微博）

楊紫在《香蜜沉沉燼如霜》中穿過三次婚服，一次是白色造型，一次是黑色，一次是尋常人家的紅色，前兩次都很虐，但不管是什麼顏色錦覓都有撐起來啊！白色那套真的有仙氣，而且頭上的頭飾也太精緻了吧！

5.趙麗穎

▲趙麗穎在《知否知否應是綠肥紅瘦》中的婚服驚艷全網（圖／知否知否應是綠肥紅瘦官微@微博）

趙麗穎在《知否知否應是綠肥紅瘦》中的婚服可說是驚艷全網，這身超級還原時代背景的「紅男綠女」太用心，在明朝以前許多嫁衣都是綠色的，所以明蘭的嫁衣才是綠色的，配上超級華麗的頭飾，整個人超有氣勢，這身真的非常經典，提到古裝嫁衣絕對要提到這件啊！

6.彭小苒

▲超級經典的古裝戀虐《東宮》（圖／電視劇東宮@微博）

超級經典的古裝戀虐《東宮》，彭小苒在這部劇的造型都很美，不愧是嫁給天子的人，這個嫁衣可以說是排場最大的！彭小苒的紅嫁衣也是大家提到古裝大婚絕對會提的，其實她袖子裡還藏著一把刀，真的又美又虐！

7.李沁

▲李沁在《楚喬傳》和《錦繡南歌》中都有穿上嫁衣。（上圖／電視劇楚喬傳＠微博、下圖／錦繡南歌@微博）

李沁在《楚喬傳》和《錦繡南歌》中都有穿上嫁衣，《楚喬傳》中元淳公主的紫色嫁衣華麗又帶有一絲悲傷，因為是被拋棄的場面，真的是有夠可憐的新娘子，而在《錦繡南歌》中則是因為要實行暗殺計畫，眼神帶有一絲殺氣，又帥又美啊！

8.袁冰妍

▲袁冰妍在《琉璃》中的紅衣也是讓人印象深刻。（圖／電視劇琉璃＠微博）

袁冰妍在《琉璃》中的紅衣也是讓人印象深刻，可能是因為劇情真的太虐，終於大婚看起來超級可愛！雖然造型華麗度沒那麼高，但可愛度和清秀度是第一名啦！

9.宋軼

▲宋軼在《贅婿》裡的新娘裝真的是驚豔網友。（圖／電視劇贅婿＠微博）

宋軼在《贅婿》裡的新娘裝真的是驚豔網友，宋軼的氣質真的太適合古裝了，紅衣和她雪白的膚色對比，配上超華麗的頭飾，整個自帶仙氣，超級美！

10.唐嫣

▲唐嫣。（上圖／錦繡未央＠微博、下圖唐嫣@微博）

唐嫣在《錦繡未央》中的婚服也超級好看，超長裙襬整個霸氣十足，垂下來的頭飾可以修飾唐嫣的額頭，美豔又動人，而唐嫣和羅晉真正的婚紗照中也有一套中式婚服，款式雖然簡單不少，但那金光閃閃的圖騰也是超級華麗！

【延伸閱讀】

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 陸劇, 新娘服, 趙麗穎, 白鹿, 迪麗熱巴

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