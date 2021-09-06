告別痘痘肌！皮膚科醫師曝「養出不長痘好膚質」的4種食物

▲有些食物能幫助穩定肌膚，改善痘痘肌狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

就算過了青春期，還是有不少人有痘痘的困擾，除了外在的清潔、抗痘保養不能少，吃對食物也能幫助改善痘痘問題。南韓皮膚科醫師李藝恩就表示，韓國皮膚科對痘痘患者最重要的囑咐就是合理的飲食控制，除了少吃容易致痘的NG食物，還有以下4類食物還能幫你穩定肌膚、預防痘痘發炎，養出不長痘的好膚質。

1.富含維生素C食物



維生素C有助於合成膠原蛋白、抑制黑色素生長，且能抗氧化、抗發炎，能有效預防或減少因痘痘而產生的色素沈澱和紅印。

另外，身體中需要維生素C的地方有很多，比如腦部、心臟、皮膚等，建議每天攝入3000mg的維生素C，可以多吃奇異果、芭樂、花椰菜等富含維生素C的食物。

2.含鋅食物



鋅是人體必需的微量元素，適當攝入不僅能減輕痘痘炎症反應，也能幫助控制皮脂分泌，還對傷口恢復、抗氧化有輔助作用，對於改善痘痘、肌膚保養都很有幫助。像是牡蠣、燕麥、菠菜、牛肉和南瓜子、核桃等堅果類，都是含鋅量較高的高鋅食物。

3.富含Omega-3脂肪酸食物



像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚等魚類或是南瓜子、核桃等堅果類，都含有豐富Omega-3脂肪酸，Omega-3脂肪酸有抗炎作用，有助於改善痘痘、降低肌膚發炎反應。

4.益生菌



益生菌可幫助維持腸道菌種平衡，促進腸道蠕動、幫助消化，可排出毒素，增強免疫力，進而減少肌膚、身體發炎症狀。平時可適當攝取像是優酪乳、優格等補充益生菌，幫助強化身體和肌膚健康。

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