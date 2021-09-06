fb ig video ETtoday search mobile

告別痘痘肌！皮膚科醫師曝「養出不長痘好膚質」的4種食物

>

▲▼ 4種有助改善痘痘肌食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲有些食物能幫助穩定肌膚，改善痘痘肌狀況。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

就算過了青春期，還是有不少人有痘痘的困擾，除了外在的清潔、抗痘保養不能少，吃對食物也能幫助改善痘痘問題。南韓皮膚科醫師李藝恩就表示，韓國皮膚科對痘痘患者最重要的囑咐就是合理的飲食控制，除了少吃容易致痘的NG食物，還有以下4類食物還能幫你穩定肌膚、預防痘痘發炎，養出不長痘的好膚質。

1.富含維生素C食物

維生素C有助於合成膠原蛋白、抑制黑色素生長，且能抗氧化、抗發炎，能有效預防或減少因痘痘而產生的色素沈澱和紅印。

另外，身體中需要維生素C的地方有很多，比如腦部、心臟、皮膚等，建議每天攝入3000mg的維生素C，可以多吃奇異果、芭樂、花椰菜等富含維生素C的食物。

▲▼ 4種有助改善痘痘肌食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

2.含鋅食物

鋅是人體必需的微量元素，適當攝入不僅能減輕痘痘炎症反應，也能幫助控制皮脂分泌，還對傷口恢復、抗氧化有輔助作用，對於改善痘痘、肌膚保養都很有幫助。像是牡蠣、燕麥、菠菜、牛肉和南瓜子、核桃等堅果類，都是含鋅量較高的高鋅食物。

3.富含Omega-3脂肪酸食物

像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚等魚類或是南瓜子、核桃等堅果類，都含有豐富Omega-3脂肪酸，Omega-3脂肪酸有抗炎作用，有助於改善痘痘、降低肌膚發炎反應。

▲▼ 4種有助改善痘痘肌食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

4.益生菌

益生菌可幫助維持腸道菌種平衡，促進腸道蠕動、幫助消化，可排出毒素，增強免疫力，進而減少肌膚、身體發炎症狀。平時可適當攝取像是優酪乳、優格等補充益生菌，幫助強化身體和肌膚健康。

►皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

►90%人都做錯？皮膚科醫師教「正確洗頭5步驟」　洗出好髮質還防掉髮

► CP值爆高！維多麗亞酒店月餅、海鮮零食5折起　

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 改善, 預防, 飲食, 食物, 建議, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰

超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰

奧斯塔羅12星座一周運勢0906-0912　水瓶加薪了、單身天秤迎桃花

奧斯塔羅12星座一周運勢0906-0912　水瓶加薪了、單身天秤迎桃花

蘋果、西瓜全都入榜！網揭「6款美白水果」，趕快吃起來

蘋果、西瓜全都入榜！網揭「6款美白水果」，趕快吃起來

「4星座」愛你就是不肯說出口！獅子太傲嬌、水瓶就怕責任感 郭婞淳黃色小短裙「難得露腿」！　俏皮女孩風網融化：太可愛 早上起床「別做這些事」　一整天心情好 瀏海好看的關鍵在「髮根」！吹出高顱頂、S型弧度才會顯臉小 淺眠容易醒用5招睡回去　「別待在床上」是關鍵 「樂華夜市」9間美食吃超飽！香噴噴牛滷飯、銅板價拉絲雞蛋糕必點 孫儷《理想之城》被網友嫌老！她認：滿滿少女感早不屬於自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面