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宋江私下超潮！化身鞋頭曬「未發售」夯鞋　狂吸超過280萬愛心

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記者王則絲／台北報導

鮮肉男神宋江因演出韓劇《無法抗拒的他》、《喜歡的話請響鈴》⋯⋯在台灣知名度大增，近日宋江於IG上Po出一組私服穿搭照，一身低調黑裝、黑口罩，顯得腳上的橘色球鞋特別搶眼，很明顯就是在曬新鞋！而宋江所穿的鞋款為最新三方聯名「CLOT X sacai X Nike LDWaffle」的Orange配色，同款台灣根本還沒開賣，可見原來他也是個手腳超快速的鞋頭潮男。

▲宋江曬鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲宋江私服走休閒街頭風。（圖／翻攝自IG@songkang_b）

宋江擁有一張無害的狗狗顏臉蛋，白皙肌膚一點毛孔也看不到，連女孩們都要自歎不如，不過他的衣服底下卻藏著結實壯碩的身材，甚至還有「肩膀流氓」之稱，反差魅力圈粉無數。

私下的宋江穿搭風格很街頭，喜歡穿著寬鬆的T恤、衛衣，並簡單搭配牛仔褲、直筒寬褲，也幾乎都以球鞋為主。在宋江最新上傳的穿搭照中，他身穿黑色套裝、戴黑色口罩，讓腳上的鞋成為亮點，化身鞋頭一哥來帶貨，短短兩天內就狂吸超過280萬讚，帶貨力很強。

▲宋江曬鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲宋江於IG上曬新鞋。（圖／翻攝自IG@songkang_b）

宋江腳上的「CLOT X sacai X Nike LDWaffle」Orange鞋款近期在潮流圈掀起一陣熱話，早已紅透半邊天、明星人腳一雙的sacai X Nike LDWaffle系列鞋型，這次多了潮牌CLOT的加入，採用CLOT先前與Nike聯名的Air Max1配色「Kiss of Death」為本次配色靈感，以沙色的麂皮、半透明鞋面，搭配鮮豔橘色、紅色交織，還附有蛇鱗紋路細節，帥氣度破表。目前已於JUICE Store App開放投籤，9月9日正式發售。

▲宋江曬鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲宋江曬鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲「CLOT X sacai X Nike LDWaffle」Orange配色。（圖／Nike）

▲宋江曬鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲韓女星Dara、台灣KOL莫莉也搶先上腳示範。（圖／翻攝自IG）

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宋江, 鞋頭, Nike, CLOT X sacai X Nike LDWaffle, Orange, 球鞋, 帶貨

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