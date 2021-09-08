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今年秋冬爆買「美容油」　化妝水後用潤澤度簡直無敵、加入粉底液還省了錢

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記者李薇／台北報導

近年來風靡全球的「以油養膚」新風潮顛覆了「要水不要油」的落伍觀念。想保濕，如果不鎖水，就像沒上塞子的水缸一樣，再多水也留不住。「用油保養」就是一方面利用美容油高效純粹的特點補充營養，讓肌膚快速吸收；另一方面用脂質鎖住水分，才能讓保濕效果事半功倍。

【美容油的5種用法】

1.白天加入保養品和粉底中，依照日常程序保養、上妝，能讓妝感更加勻稱透亮，妝容也更加服貼持久

2.晚上加入基底油中，從臉部、頸部，一直到肩膀，先薄薄塗抹一層打底，再進行保養程序，把握美容覺的黃金時間做深度修護。

3.針對眼周、唇紋、抬頭紋、法令紋、木偶紋等，都可以再加強塗抹，以指腹輕柔按摩

4.和基底油調和後，輕薄地塗抹全臉，將面膜紙在熱水中泡開後擰乾，蓋在臉上溫敷3分鐘，讓溫度加速吸收美容油的吸收。

5.滴入熱水盆中，讓蒸汽帶著精油成分深入舒張開的毛孔，甚至奢侈 地泡個美容澡，讓全身肌膚徹底地傲嬌一下。

【多特瑞 花漾年華複方精油】

▲精油。（圖／記者李薇攝）

改變肌膚時間與歲月的精油方程式，讓肌膚充滿青春的光澤與水分，恢復年輕的本質，不再擔心歲月的威脅，使肌膚更加健康、充滿光澤與緊緻，所有膚質類型皆適用。

【佛手柑精油＋經典植物按摩油】

▲精油。（圖／記者李薇攝）

純淨萃取的單方「佛手柑精油」擁有清新明快的香氣，更是香水常見成分之一，鎮定放鬆、鼓舞心緒、提升睡眠品質。宛如晨間享用一杯充滿香氣的伯爵茶，充分釋放所有壓力疲憊，開啟嶄新活力、充滿陽光的一天。搭配「經典植物按摩油」蘊含天然複方美肌油，包括金盞花油、澳洲堅果油、芝麻籽油與小麥胚芽油，安撫舒緩問題肌，具有高度防護力，優異的保濕潤澤修復乾燥肌膚。

關鍵字：

美容油, 精油, 多特瑞, 東森自然美, 自然美

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