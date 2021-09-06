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IU妹妹頭撞髮Lisa眼神超殺！「穿運動服也性感」網暴動了

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▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲IU換上新造型帶貨New Balance。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU (李知恩) 日前高調升格New Balance亞太區品牌形象大使，近期釋出全新形象照，為帶貨經典鞋款574莫蘭迪變奏新色，IU不惜換上全新工裝風格造型，更罕見以妹妹頭逆齡瀏海亮相，頓時讓粉絲認不出直呼：「穿運動服也性感」、「差點看成Lisa」。

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲IU以NB亞太區品牌形象大使身份演繹全新形象照 。（圖／品牌提供）

IU以NB亞太區品牌形象大使身份演繹全新形象照，畫面中驚喜以黑色齊劉海長髮的造型現身，身穿珠光藍白拼接的機能防風上衣與復古線條修飾的彈性緊身褲，以上寬下窄的幹練線條擄獲粉絲，緊接著腳踩復刻JP配色的574莫蘭迪變奏灰，洋溢80年代美式運動風。

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲品牌全新發表 SHIFTED支線鞋履XC-72 。（圖／品牌提供）

除了工裝風格難不倒IU，為了襯托鞋款XC-72的前衛感，IU以機能工裝防風外套，搭配硬挺的皮革百褶長裙，將招牌甜美氣息散發得十分徹底，而鞋款是品牌全新發表 SHIFTED支線鞋履，於2021秋季起陸續亮相。復古之餘由多種線條勾勒，透過前衛的外翻鴛鴦方型延伸大底，致敬XC-15與375的指標設計，為品牌的經典跑鞋輪廓注入摩登氣息。

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲運動品牌ASICS宣布曹佑寧擔任SPORTSTYLE系列形象大使。（圖／品牌提供）

與此同時，運動品牌ASICS也正式宣布曹佑寧擔任SPORTSTYLE系列形象大使，並釋出全新復古跑鞋GEL-1130廣告大片及形象照，此次他以白紅色系搭配經典LOGO短袖上衣，在運動感中帶有清新簡約與復古率性。

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關鍵字：

IU, 李知恩, New Balance, 5740

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